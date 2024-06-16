Александр Кожевников: «Макдэвид — единственный, кто претендует на побитие рекорда Овечкина и Гретцки»
— Макдэвид побил рекорды Малкина и Гретцки. Что думаете об этом?
— Макдэвид побил рекорды Малкина и Гретцки. Что думаете об этом?
— Великий! Это единственный человек, который, если не будет травм, будет претендовать на побитие рекорда Овечкина и Гретцки.
— По голам или по очкам?
— И по очкам, и по голам. Он просто замечательный! Он и эти три матча-то, которые «Эдмонтон» проиграл, чудеса творил. Просто Бобровский — титановая стена, — сказал двукратный олимпийский чемпион.