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16 июня, источник: Sports.Ru

Александр Кожевников: «Макдэвид — единственный, кто претендует на побитие рекорда Овечкина и Гретцки»

— Макдэвид побил рекорды Малкина и Гретцки. Что думаете об этом?

Александр Кожевников: «Макдэвид — единственный, кто претендует на побитие рекорда Овечкина и Гретцки» | Источник: Sports.Ru

— Великий! Это единственный человек, который, если не будет травм, будет претендовать на побитие рекорда Овечкина и Гретцки.

— По голам или по очкам?

— И по очкам, и по голам. Он просто замечательный! Он и эти три матча-то, которые «Эдмонтон» проиграл, чудеса творил. Просто Бобровский — титановая стена, — сказал двукратный олимпийский чемпион.

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