Александр Кожевников: «Макдэвид — единственный, кто претендует на побитие рекорда Овечкина и Гретцки»

— Великий! Это единственный человек, который, если не будет травм, будет претендовать на побитие рекорда Овечкина и Гретцки.

— И по очкам, и по голам. Он просто замечательный! Он и эти три матча-то, которые «Эдмонтон» проиграл, чудеса творил. Просто Бобровский — титановая стена, — сказал двукратный олимпийский чемпион.