Тарасенко делит с Кузнецовым 12-е место по очкам в плей-офф среди россиян (73)

В текущем плей-офф в активе 32-летнего россиянина стало 9 (5+4) очков в 21 матче. За карьеру — 73 (49+24) балла в 118 играх.

Выше идут Евгений Малкин («Питтсбург», 180 в 177), Сергей Федоров (176 в 183), Никита Кучеров («Тампа», 167 в 147), Александр Овечкин («Вашингтон», 141 в 151), Сергей Зубов (117 в 164), Павел Дацюк (113 в 157), Алексей Ковалев (100 в 123), Игорь Ларионов (97 в 150), Сергей Гончар (90 в 141), Александр Могильный (86 в 124) и Вячеслав Козлов (79 в 118).