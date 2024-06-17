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07:57 (мск), источник: Sports.Ru

Тарасенко делит с Кузнецовым 12-е место по очкам в плей-офф среди россиян (73)

Форвард «Флориды» стал автором единственной шайбы своей команды в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8, 3−1).

Тарасенко делит с Кузнецовым 12-е место по очкам в плей-офф среди россиян (73) | Источник: Sports.Ru

В текущем плей-офф в активе 32-летнего россиянина стало 9 (5+4) очков в 21 матче. За карьеру — 73 (49+24) балла в 118 играх.

Тарасенко делит 12-е место среди лучших российских бомбардиров плей-офф НХЛ с Евгением Кузнецовым («Каролина», 73 очка в 97 играх, 33+40).

Выше идут Евгений Малкин («Питтсбург», 180 в 177), Сергей Федоров (176 в 183), Никита Кучеров («Тампа», 167 в 147), Александр Овечкин («Вашингтон», 141 в 151), Сергей Зубов (117 в 164), Павел Дацюк (113 в 157), Алексей Ковалев (100 в 123), Игорь Ларионов (97 в 150), Сергей Гончар (90 в 141), Александр Могильный (86 в 124) и Вячеслав Козлов (79 в 118).

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