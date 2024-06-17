Директор «Металлурга»: «Был разговор про Шипачева, но Разин это сразу отмел. В КХЛ сейчас тренд на омоложение» | Источник: Sports.Ru

— У нас был разговор про Шипачева, но главный тренер Андрей Разин это сразу отмел.

— Даже если бы они резко снизили свои финансовые запросы?

— Разин имеет свой подход к работе. Какой смысл нам влезать? Главное помогать и делать то, что он просит.

— При таком отношении к ветеранам в «Металлург» теперь даже Евгений Малкин не зайдет?

— Почему же, зайдет по‑свойски — смотря куда. Свои ветераны всегда в родном клубе пригодятся. А в другие команды их вряд ли возьмут.