Как выглядит самая красивая хоккеистка мира в бикини: видео

Поклонники не только следят за победами девушки на льду, но также наблюдают за её личной жизнью.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241682&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Микайла умеет находить баланс между работой и отдыхом, поэтому часто на её странице в соцсетях появляются пляжные кадры. В этот раз Демайтер показала, как выглядит в бикини. 24-летняя спортсменка выбрала небесно-голубой купальник, подчёркивающий её формы.