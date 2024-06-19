Как выглядит самая красивая хоккеистка мира в бикини: видео
В социальных сетях канадскую спортсменку и модель Микайлу Демайтер называют самой красивой хоккеисткой мира.
В социальных сетях канадскую спортсменку и модель Микайлу Демайтер называют самой красивой хоккеисткой мира.
Поклонники не только следят за победами девушки на льду, но также наблюдают за её личной жизнью.
Микайла умеет находить баланс между работой и отдыхом, поэтому часто на её странице в соцсетях появляются пляжные кадры. В этот раз Демайтер показала, как выглядит в бикини. 24-летняя спортсменка выбрала небесно-голубой купальник, подчёркивающий её формы.
Поклонники назвали Демайтер девушкой мечты и отметили, что она запросто может построить успешную карьеру в моделинге. Спортсменка прославилась ещё во времена выступления в качестве голкипера за хоккейную команду Bluewater Hawks. Тогда, в сезоне 2018/2019, она сыграла 20 игр, отражая в среднем 90,9% бросков.