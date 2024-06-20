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00:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Громкая сделка «Вашингтона», резкое заявление игрока КХЛ о зарплатах. Итоги дня в хоккее

СКА отпускает игроков, «Спартак» сохраняет лидеров.

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Главные новости из мира хоккея за 19 июня 2024 года.

«Эдмонтон» до минимума сократил отставание от «Флориды» в финальной серии Кубка Стэнли

В Санрайзе (США) завершился пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Финал, 22.06.2024, 3:00

Эдмонтон-Флорида-

Выдающийся матч Коннора Макдэвида

В пятом матче финальной серии канадский нападающий Коннор Макдэвид записал в свой актив две заброшенные шайбы и две голевые передачи. Таким образом, у форварда стало 42 (8+34) очка в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Отметим, что теперь Макдэвид стал первым игроком в XXI веке с 40 и более очками в рамках одного Кубка Стэнли.

Благодаря этому Макдэвид вышел на четвёртое место в истории НХЛ по очкам в одном плей-офф, превзойдя результат Гретцки (40 очков) 1993 года. Лидером по очкам в Кубке Стэнли является Уэйн Гретцки — 47 очков в 1985 году. На втором месте Марио Лемье — 44 в 1991-м. Третий результат также за Гретцки — 43 в 1988-м.

Капитан «Эдмонтона» набрал уже 11 (3+8) очков в серии с «Флоридой» и стал первым действующим игроком, набравшим 10+ баллов по ходу финала Кубка Стэнли. Среди хоккеистов, уже завершивших карьеру, в предыдущий раз такого результата добивался Даниэль Бриер, набравший 12 (3+9) очков в 2010 году за «Филадельфию Флайерз».

СКА расстался со Старковым и отдал в аренду Чивилёва

«Адмирал» и СКА произвели обмен, в результате которого во Владивосток переезжает нападающий Степан Старков, клуб из Санкт-Петербурга получает денежную компенсацию. Об этом сообщает дальневосточный клуб.

Нападающий СКА Андрей Чивилёв проведёт следующий сезон в «Витязе» на правах аренды, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Михаил Мальцев продлил контракт со «Спартаком»

«Спартак» заключил контракт на два года с нападающим Михаилом Мальцевым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Напомним, в середине минувшего сезона 26-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2». В регулярке КХЛ форвард набрал 11 (2+9) очков в 16 матчах. В плей-офф Мальцев забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

«Металлург» продлил контракт с Ореховым

«Металлург» заключил новый контракт с Валерием Ореховым. Соглашение с защитником рассчитано на один год — до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

24-летний Орехов стал игроком «Металлурга» в межсезонье-2022, перейдя из «Барыса». В декабре 2022 года защитник был в аренде в «Адмирале», а в конце сезона вернулся в Магнитогорск. В сезоне-2023/2024 защитник принял участие в 78 играх чемпионата и набрал 17 (3+14) очков при показателе полезности «+14». В Кубке Гагарина Орехов сыграл 23 встречи, где записал на свой счёт три результативные передачи.

Экс-форвард «Автомобилиста» резко высказался о публикации зарплат хоккеистов

Бывший нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев высказался о публикации зарплат хоккеистов.

"Это началось где-то два года назад. По себе я знаю, что часто пишут неправду. Мне кажется, что это не очень красиво. В футболе, например, зарплаты так не разглашаются. Есть не только знакомые, но и обиженные люди-завистники. Зачем им знать, сколько зарабатывают хоккеисты?

— А твой контракт завышали или занижали?

— В один год занизили, в другой завысили. Меня даже друзья спрашивали о зарплате, а я отвечал, что зарабатываю совсем другую сумму. Парни зарабатывают деньги потом и кровью. Не имеет значения, у кого их больше, а у кого меньше. В этом нет ничего такого, — сказал Макеев в интервью Metaratings.

«Авангард» вернул из «Витязя» форварда Яремчука

В результате обмена на денежную компенсацию с ХК «Витязь» состав «Авангарда» пополнил нападающий Александр Яремчук. Как сообщает пресс-служба омского клуба, с форвардом заключён односторонний контракт на три сезона.

В прошедшем сезоне 24-летний нападающий провёл 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 24 очка — забросил 13 шайб и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «-1». Всего в КХЛ на счету Яремчука 225 матчей, в которых нападающий набрал 76 очков — забросил 37 шайб и отдал 39 результативных передач.

Голкипер Маркстрём стал игроком «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси Дэвилз» в результате обмена с «Калгари Флэймз» получил вратаря Якоба Маркстрёма, сообщает пресс-служба клуба. «Калгари» получил защитника Кевина Баля и выбор «Нью-Джерси» в первом раунде драфта НХЛ 2025 года (топ-10 защищённых игроков). Калгари сохранит за собой 31,25% оставшегося контракта Маркстрёма, у которого после этого сезона осталось два года по шестилетнему соглашению на сумму $ 36 млн с кэпхитом $ 6 млн.

В прошедшем регулярном сезоне 34-летний голкипер провёл 48 матчей с коэффициентом надёжности 2,78 и 90,5% отражённых бросков. Всего в НХЛ Маркстрём сыграл 485 матчей, в которых одержал 215 побед с коэффициентом надёжности 2,73 и 90,9% отражённых бросков. За свою карьеру шведский голкипер выступал за «Флориду», «Ванкувер» и «Калгари».

«Сан-Хосе» забрал Гудроу с драфта отказов

«Сан-Хосе» забрал нападающего Баркли Гудроу с драфта отказов, сообщает пресс-служба клуба. Ранее «Рейнджерс» выставили форварда на драфт отказов. Его контракт действует ещё три года с кэпхитом $ 3,64 млн. Ранее Баркли Гудроу уже выступал за «Шаркс» с 2014 по 2020 год.

Новости дня в хоккее за 19 июня 2024 года, новые трансферы в КХЛ и НХЛ, рекорды Макдэвида, победа Эдмонтона | Источник: AP 2023

Громкий обмен «Вашингтона» и «Лос-Анджелеса»

«Вашингтон» обменял вратаря Дарси Кемпера на нападающего «Лос-Анджелеса» Пьер-Люка Дюбуа, сообщает пресс-служба столичного клуба.

В прошедшем сезоне 34-летний Кемпер провёл 33 матча, в которых одержал 13 побед с 89% отражённых бросков. Всего в НХЛ на счету опытного голкипера 389 матчей, в которых вратарь одержал 178 побед с 91,4% отражённых бросков.

В прошедшем сезоне 25-летний Дюбуа провёл все 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 40 очков — забросил 16 шайб и отдал 24 результативные передачи. Всего в НХЛ на счету Дюбуа 516 матчей и 342 очка — 145 заброшенных шайб и 197 результативных передач.

Егор Торишный

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