Терещенко о контракте Овечкина в списке неэффективных: «Я согласен. Саня в обороне проседает. Его задача заключается в другом. Одна из главных целей — побить рекорд Гретцки»

Терещенко о контракте Овечкина в списке неэффективных: «Я согласен с The Athletic. Саня в обороне проседает. Его задача заключается в другом. Одна из главных целей — побить рекорд Гретцки» | Источник: Sports.Ru

Журналист издания отметил, что капитан «Кэпиталс» замедлился до такой степени, что стал одним из худших нападающих при игре в обороне в НХЛ.

"В плане неэффективности, исходя из параметров рейтинга, я согласен с The Athletic. Саня — другой игрок. Это мое мнение. Видно, что он в игре в обороне проседает. Наверное, его задача заключается в другом. К этому надо нормально относиться.

Да, не так играет в обороне, я уже не раз говорил: когда «Вашингтон» выигрывал Кубок Стэнли, он играл по-другому. Он играл на команду, понимал, что был один из немногих шансов выиграть Кубок Стэнли, было все, они этим воспользовались. Он делал все: ловил на себя шайбы, в обороне играл, делал много черновой работы.

Это не означает, что он не умеет играть. Да, цель — выиграть Кубок Стэнли еще раз, но, наверное, одна из главных целей, не будем скрывать, — побить рекорд Гретцки, осталось чуть-чуть. Это нормально", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).