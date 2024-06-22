Кожевников о контракте Овечкина в списке неэффективных: «Это вброс, он свое соглашение отрабатывает в полной мере. 90% болельщиков ходит на него, это большие деньги» | Источник: Sports.Ru

"В The Athletic тоже негодяев полно, писак. Это выдумки, им делать нечего, просто вброс. У тренера надо спрашивать, кто нужен, а кто не нужен. А Карбери сказал, что Овечкин в авторитете, о чем мы говорим?

Я не знаю, какой у Овечкина контракт, но понимаю, что он там звезда. 90% болельщиков ходит на Овечкина, по большому счету. Это большие деньги. Плюс продажа маек, он свой контракт отрабатывает в полной мере, и претензий к нему нет. Повторюсь, это просто вброс.

Если травмы не будет, конечно, он побьет рекорд. Там всего-то 41 шайба осталась. Два сезона по 20 — и все. У него контракт еще на два года, может и 30 забить в следующем сезоне. Я не сомневаюсь, что рекорд будет", — заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).