Хайман обновил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (16). Он обошел Кросби и Овечкина | Источник: Sports.Ru

В активе 32-летнего нападающего стало 22 (16+6) очка в 24 играх в текущем плей-офф.

Его 16 шайб за один розыгрыш Кубка Стэнли стали лучшим результатом в лиге в XXI веке.

Ранее оно принадлежало Сидни Кросби (2009, «Питтсбург», 15 голов в 24 играх) и Александру Овечкину (2018, «Вашингтон», 15 в 24).