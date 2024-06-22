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06:57 (мск), источник: Sports.Ru

Хайман обновил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (16). Он обошел Кросби и Овечкина

Форвард «Эдмонтона» отличился в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:1, 3−3).

Хайман обновил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (16). Он обошел Кросби и Овечкина | Источник: Sports.Ru

В активе 32-летнего нападающего стало 22 (16+6) очка в 24 играх в текущем плей-офф.

Его 16 шайб за один розыгрыш Кубка Стэнли стали лучшим результатом в лиге в XXI веке.

Ранее оно принадлежало Сидни Кросби (2009, «Питтсбург», 15 голов в 24 играх) и Александру Овечкину (2018, «Вашингтон», 15 в 24).

Рекорд лиги делят Реджи Лич (1976, «Филадельфия», 19 в 16) и Яри Курри (1985, «Эдмонтон», 19 в 18).

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