Родуолд на вопрос о лучшем хоккеисте в истории: «Макдэвид. Не думаю, что он побьет все рекорды Гретцки и рекорд Овечкина по голам, но он невероятный игрок»
— Кто лучший хоккеист всех времен?
— Кто лучший хоккеист всех времен?
— Это Макдэвид. Я не думаю, что он сможет побить все рекорды Гретцки, а также рекорд Овечкина по голам, но, несмотря на это, он невероятный игрок.
У каждого игрока есть свои плюсы. Например, Макдэвид гораздо лучше в плане голевых передач, а Овечкин лучше в завершении атак.
— А кто ваш кумир в хоккее?
— Когда я рос, то моим кумиром был Джо Сакик. Я смотрел за его игрой по телевизору, анализировал действия.
Не скажу, что у меня сейчас прямо есть кумир, но я получаю большое удовольствие от игры Макдэвида, — сказал форвард «Адмирала» Джек Родуолд.