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14:57 (мск), источник: Sports.Ru

Родуолд на вопрос о лучшем хоккеисте в истории: «Макдэвид. Не думаю, что он побьет все рекорды Гретцки и рекорд Овечкина по голам, но он невероятный игрок»

— Кто лучший хоккеист всех времен?

Родуолд на вопрос о лучшем хоккеисте в истории: «Макдэвид. Не думаю, что он побьет все рекорды Гретцки и рекорд Овечкина по голам, но он невероятный игрок» | Источник: Sports.Ru

— Это Макдэвид. Я не думаю, что он сможет побить все рекорды Гретцки, а также рекорд Овечкина по голам, но, несмотря на это, он невероятный игрок.

У каждого игрока есть свои плюсы. Например, Макдэвид гораздо лучше в плане голевых передач, а Овечкин лучше в завершении атак.

— А кто ваш кумир в хоккее?

— Когда я рос, то моим кумиром был Джо Сакик. Я смотрел за его игрой по телевизору, анализировал действия.

Не скажу, что у меня сейчас прямо есть кумир, но я получаю большое удовольствие от игры Макдэвида, — сказал форвард «Адмирала» Джек Родуолд.

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