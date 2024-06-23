Родуолд об Овечкине: «Великий хоккеист. Знал, что он большой по габаритам, но вживую на льду он выглядит еще крупнее» | Источник:

— Кто самый сильный хоккеист, против которого вы играли? Какие были впечатления от игры против него?

— Я играл против Александра Овечкина. Я реально был удивлен тем, насколько он большой. Да, я знал, что он большой по габаритам, когда смотрел хоккей по телевизору, но вживую на льду он выглядит еще крупнее.