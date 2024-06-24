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11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Кожевников о Конюхове и Овечкине: «Зачем их скрещивать, раздувая конфликты внутри нашего общества? Такой мути в прессе все больше»

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

Кожевников о Конюхове и Овечкине: «Зачем их скрещивать, раздувая конфликты внутри нашего общества? Такой мути в прессе все больше» | Источник: Sports.Ru

— Я так и не понял, кто додумался задать вопрос про Овечкина путешественнику Конюхову.

Оба — уважаемые люди, но только из совершенно разных профессий. Так зачем их скрещивать — и тем самым внутри нашего общества и наших людей искусственно раздувать какие-то конфликты?!

Мне, например, никогда не взбредет в голову отвечать на вопрос, кто самый крутой путешественник — например, тот же Конюхов, Тур Хейердал или, скажем, Николь Ковальчук?

Это не мой вопрос, а того же Конюхова. Для меня они все чудные, но я же в их дела не лезу, поскольку ничего в них не понимаю.

А тут на ровном месте был выдуман скандальчик. И такой мути в нашей прессе все больше.

— Есть еще примеры?

— Другой скандал с Овечкиным.

Какой-то американский журналист назвал его контракт плохим, мы тут же это мнение перепечатали и начали всем звонить за комментариями. Мне, например, телефон оборвали.

Ладно я, уже привык к таким звонкам. А один начинающий эксперт на эту провокацию попался, согласился с тем, что Овечкин не отрабатывает свой контракт в обороне. Некрасиво!

Думаю, что Александр, находясь на пляже, на всю эту ерунду внимания не обращает.

Но я не понимаю, зачем мы сами себя раздергиваем? — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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