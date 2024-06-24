Дмитрий Орлов: «Овечкин — один из лучших голеадоров НХЛ за все времена. У него получится преодолеть рекорд Гретцки» | Источник: Sports.Ru

— Не могу не спросить про Александра Овечкина. Несмотря на критику в начале сезона, в конце он вышел на свои привычные цифры и по очкам, и по заброшенным шайбам. Как оцените сезон в его исполнении? И вечный вопрос — про рекорд Гретцки.

— Понятно, что все ждут падения рекорда Гретцки так же, как и Саша.

Он один из лучших голеадоров этой лиги за все времена. Его статистика все показывает.

Желаю ему удачи. У него получится преодолеть этот рекорд.