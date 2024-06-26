Овечкин, Панарин, Малкин, Бобровский, Ковальчук, Радулов, Шипачев сыграют в матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве 20 июля

Овечкин, Панарин, Малкин, Бобровский, Ковальчук, Радулов, Шипачев сыграют в матче звезд НХЛ и КХЛ 20 июля в Москве | Источник:

«Болельщиков звездного матча, собравшихся на “ЦСКА-Арене”, ждут большая шоу-программа, красочная церемония открытия, разнообразные активности для всей семьи, автограф-сессии популярных игроков и тренеров, а также много-много сюрпризов. Это будет настоящий фестиваль хоккея в середине лета!» — сказано в сообщении организаторов «Матча года».