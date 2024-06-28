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06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин не получил ни одного голоса на выборах сборных звезд сезона НХЛ. Ранее он 12 раз входил в 1-ю или 2-ю команду

Капитан «Вашингтона» ни разу не был упомянут в голосовании по позиции левого крайнего нападающего.

Овечкин не получил ни одного голоса на выборах сборных звезд сезона НХЛ. Ранее он 12 раз входил в 1-ю или 2-ю команду | Источник: Sports.Ru

Первое место в голосовании занял Артемий Панарин («Рейнджерс»), второе — Филип Форсберг («Нэшвилл»), третье — Кирилл Капризов («Миннесота»). Всего в бюллетенях были упомянуты 9 нападающих.

38-летний россиянин завершил регулярный чемпионат с 65 (31+34) очками в 79 играх при полезности «минус 22».

Ранее Овечкин 12 раз выбирался в первую или вторую сборную звезд сезона (10 раз на позиции левого крайнего и 2 раза — правого).

В сезоне-2012/13 он был выбран сразу в обе сборные — в первую на правый край, во вторую — на левый.

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