Овечкин не получил ни одного голоса на выборах сборных звезд сезона НХЛ. Ранее он 12 раз входил в 1-ю или 2-ю команду | Источник: Sports.Ru

Первое место в голосовании занял Артемий Панарин («Рейнджерс»), второе — Филип Форсберг («Нэшвилл»), третье — Кирилл Капризов («Миннесота»). Всего в бюллетенях были упомянуты 9 нападающих.

38-летний россиянин завершил регулярный чемпионат с 65 (31+34) очками в 79 играх при полезности «минус 22».

Ранее Овечкин 12 раз выбирался в первую или вторую сборную звезд сезона (10 раз на позиции левого крайнего и 2 раза — правого).