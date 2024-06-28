Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин о матче звезд НХЛ и КХЛ: «Первая игра, когда соберется столько обладателей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина, по-моему. Надеюсь, она станет традиционной»

Игра, в которой сыграют звезды НХЛ и КХЛ, состоится 20 июля.

Малкин о матче звезд НХЛ и КХЛ: «Первая игра, когда соберется столько обладателей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина, по-моему. Надеюсь, она станет традиционной» | Источник: Sports.Ru

"Когда Михаил Сергачев пригласил меня поучаствовать в благотворительном матче в Москве, я сразу ответил согласием. Не раз принимал участие в таких матчах и в России, и в Северной Америке, всегда рад помочь тем, кому необходима наша поддержка.

По-моему, это будет первый такой матч, когда на льду соберется одновременно столько сильных хоккеистов из двух лиг, обладателей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина.

Надеюсь, что этот матч станет традиционным, и мы каждое лето будем играть в хоккей дома и дарить людям большой праздник добра«, — сказал нападающий “Питтсбурга” Евгений Малкин.

Овечкин, Панарин, Малкин, Бобровский, Ковальчук, Радулов, Шипачев сыграют в матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве 20 июля.

Читайте также от «Sports»
Синнер и Калинская – новый теннисный роман! Их раскрыли, увеличив фото телефона
Она участвовала в «Мисс Австралии», а теперь хочет стать первой женщиной-тренером в Евролиге
Пеп покинет «Сити» следующим летом – так пишут в Англии. Правда?
Россия поднялась на второе место в мировом рейтинге. Как это возможно, если она нигде не играет?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь