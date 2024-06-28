Малкин о матче звезд НХЛ и КХЛ: «Первая игра, когда соберется столько обладателей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина, по-моему. Надеюсь, она станет традиционной» | Источник: Sports.Ru

"Когда Михаил Сергачев пригласил меня поучаствовать в благотворительном матче в Москве, я сразу ответил согласием. Не раз принимал участие в таких матчах и в России, и в Северной Америке, всегда рад помочь тем, кому необходима наша поддержка.

По-моему, это будет первый такой матч, когда на льду соберется одновременно столько сильных хоккеистов из двух лиг, обладателей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина.

Надеюсь, что этот матч станет традиционным, и мы каждое лето будем играть в хоккей дома и дарить людям большой праздник добра«, — сказал нападающий “Питтсбурга” Евгений Малкин.