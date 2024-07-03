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08:51 (мск), источник: Sport24

Его называл бандитом сам Тарасов, он показывал «жест смерти» и дрался с мафией. Истории о Знарке

Яркий путь.

Его называл бандитом сам Тарасов, он показывал «жест смерти» и дрался с мафией. Истории о Знарке | Источник: ТАСС

Олег Знарок — один из самых одиозных тренеров в истории не только российского, но и мирового хоккея. Он делал «жест смерти» в отношении шведского тренера на ЧМ, мучил хоккеистов на адовых сборах в Пинске, становился самым успешным тренером за все время существования сборной России и заслуживал безусловное уважение почти каждого хоккеиста, с которым работал. «Настоящий мужик» — вот самая частая фраза, которой игроки характеризуют Знарка. И действительно, Олег Валерьевич всегда был верен своим подопечным. Он не критиковал их на пресс-конференциях и в тяжелые моменты чаще всего брал огонь на себя. Стоит ли говорить, что любого спортсмена такое отношение трогает до глубины души? Поскольку далеко не каждый главный тренер способен на такое. Но у Знарка железный характер, поэтому в тяжелые моменты он не прогибается.

Формирование жесткого нрава Олега Валерьевича началось еще в детстве. Брат бывшего главного тренера сборной России рассказывал, что в ранние годы они что только не вытворяли. От больших пакостей до самых безобидных. Например, брали у родителей дорогущий специальный лак и опрыскивали им свои волосы, чтобы их было легче уложить — у обоих они росли торчком. Однако даже такие манипуляции не спасали от издевательств. Олега Валерьевича постоянно называли лопоухим из-за торчащих в разные стороны ушей. Будущему профессиональному хоккеисту не нравилось это прозвище, поэтому каждый, кто использовал его в своем лексиконе, получал по заслугам.

Как только Знарок перебрался в Челябинск из Усть-Катава, так сразу столкнулся с необходимостью показывать свой ершистый характер на деле. Он поехал в спортивный лагерь, где каждый норовил проверить его на физическую и моральную прочность. Как нетрудно догадаться, юный Знарок с честью справлялся с любыми испытаниями — по характеру и натуре он не любит проигрывать. Это качество Олега Валерьевича очень ценил наставник «Трактора» Геннадий Цыгуров, при котором будущий главный тренер сборной России дебютировал в большом хоккее. За целеустремленность и постоянную спортивную злость Цыгуров прозвал Знарка «сгустком энергии». А Анатолий Тарасов называл ершистого форварда «хоккейным бандитом». Очень точное определение, которое идеально подходило Олегу Валерьевичу. И этому есть одно просто объяснение.

Дело в том, что Знарку довелось побывать в очень непростой и опасной передряге. 2 января 1988 года Олег Валерьевич вместе с женой Илоной и родителями отмечал свой юбилей в одном из ресторанов Юрмалы. За соседним от семьи Олега Валерьевича столиком гуляла компания местного бандита и рэкетира Ивана Харитонова. Один из его людей начал приставать к супруге Знарка, будучи уверенным, что никто не посмеет его тронуть. Но он не был знаком с будущим наставником сборной России. Само собой, Олег Валерьевич заступился за любимую жену. Завязалась большая потасовка, в ходе которой Знарку и его отцу пришлось отбиваться от десятка бандитов. В результате той схватки Олег Валерьевич получил знаменитый шрам, красующийся на его щеке. Так что прозвище «Хоккейный Бандит» полностью отражает бесстрашие, решимость и смелость олимпийского чемпиона.

Когда Олег Валерьевич только начал играть на взрослом уровне, партнеры называли его шутливым прозвищем «Значок». Со временем Знарок показал свой характер и завоевал уважение партнеров. Поэтому шутливое «Значок» сменилось на более уважительное и основательное «Знара».

Олег Валерьевич уже давно не играет и не тренирует. Так что единственное прозвище, которое он сейчас слышит в свой адрес на постоянной основе — это «Тестярик». Так своего тестя называет муж дочери Знарка — форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Максим Самарцев

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