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08:50 (мск), источник: Sport24

В СССР обычным работягам такое и не снилось! Хоккеистов регулярно кормили черной икрой — а чем еще?

«Можно есть до отвала, кормят нас на славу».

Источник: ИТАР-ТАСС/Архив

Ни для кого не секрет, что питание — это фундамент любого спортсмена. Особенно хоккеиста. Продукты, которые профессиональные спортсмены употребляют в пищу, напрямую влияют на их самочувствие и здоровье. А значит, и на результаты. Если в середине прошлого века эта взаимосвязь была еще не столь очевидна, то сейчас об этом знают абсолютно все хоккеисты. Поэтому уже никто не удивляется, когда партнеры звезды «Колорадо» Натана Маккиннона рассказывают о том, что его личный шеф-повар путешествует вместе с командой и готовит еду для лидера «Эвеланш» по специальному меню. Которое с точки зрения полезности можно называть идеальным.

Несмотря на то, что мода на правильное питание пришла относительно недавно, этому моменту большое внимание уделяли и советские хоккеисты. Для многих СССР является синонимом трудностей с продовольствием во времена Великой Отечественной войны. Тогда многим людям действительно было нечего есть. Но с окончанием боевых действий проблема голода ушла, хотя дефицит продовольствия для обычных людей сохранялся. Чего не скажешь о хоккеистах.

Один из величайших форвардов своего времени Игорь Ларионов признавал этот факт. В своем знаменитом письме, адресованном главному тренеру ЦСКА Виктору Тихонову, он рассказал о том, что дефицита в питании у советских хоккеистов не было. Этот момент выделился особенно ярко благодаря тому, что все письмо насквозь состояло из претензий и негативных моментов в работе Виктора Васильевича.

«Те, кто работает с вами не один год, хорошо изучили вашу методику. Десять месяцев в году мы находимся в отрыве от дома: бесконечные поездки, игры, а нет игр — сборы… Режим суров. Легче сказать, что нам можно, чем о том, что нельзя. Можно есть до отвала, кормят нас на славу, можно сыграть в шахматы или нарды, можно поспать. Остальное — тренировки», — писал Ларионов.

Вячеслав Фетисов рассказывал, что хорошее питание стало одним из главных условий, которое советские хоккеисты поставили перед руководством сборной СССР в обмен на постоянную жизнь на базе в рамках подготовок в различных турнирам. И этот момент неукоснительно соблюдался. Двукратный олимпийский чемпион говорил, что по утрам им обычно давали яичницу, творог, кефир, чай и булочку. На обед — мясо, первое, второе и компот. На десерт — различные пирожные. При этом хоккеисты ни в коем случае не употребляли алкоголь во время сезона.

«Мы тяжелые напитки не пили. Иначе мы бы столько не выигрывали. У нас был закон: если мы готовимся к чемпионату мира, Олимпийским играм, то за два-три месяца запрет. Не дай бог кто нарушит, мы бы сами ему голову оторвали. Мы очень ответственно к этому относились — если договорились, значит, должны соблюдать», — рассказывал Фетисов.

Легендарный советский форвард Павел Буре рассказывал, что в период его игры в СССР проблема питания отсутствовала. На любых сборах или базах было трехразовое питание, в рамках которого можно было еще и просить столько добавки, сколько тебе необходимо.

«Адаптироваться к новым гастрономическим реалиям после жизни в Советском Союзе, надо сказать, вообще было довольно непросто. Это сейчас все в мире едят примерно одно и тоже, а тогда пища в разных странах отличалась очень сильно. Да и за границу мы ездили редко. В НХЛ мне говорили: “Голоден? Поешь салат”. И давали какие-то листья. Салатом в моем понимании был оливье, который и первое, и второе одновременно. Я пытался объяснить, что я не корова, что листья не ем. Привыкание заняло, на самом деле, достаточно много времени. В ЦСКА и сборной мы перед игрой всегда имели кусок мяса с картошкой и черную икру», — рассказывал Буре.

Теперь понятно, что сборная СССР пачками выигрывала чемпионаты мира и Олимпиады далеко не на голодный желудок.

Автор: Максим Самарцев

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