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10:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Овечкин — величайший снайпер всех времен. Сделаю все возможное, чтобы помочь ему добиться успеха». Чикран о капитане «Вашингтона»

Канадский защитник, выступавший в «Оттаве», ранее перешел в «Вашингтон» посредством обмена.

«Овечкин — величайший снайпер всех времен. Сделаю все возможное, чтобы помочь ему добиться успеха». Чикран о капитане «Вашингтона» | Источник: Sports.Ru

"Я буду очень ценить это время, проведенное с Овечкиным, и сделаю все возможное, чтобы помочь ему добиться успеха.

Он величайший снайпер всех времен. Поэтому возможность сыграть с Алексом станет [для меня] особенным событием", — заявил Джейкоб Чикран.

Капитан «Кэпиталс» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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