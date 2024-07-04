«Овечкин — величайший снайпер всех времен. Сделаю все возможное, чтобы помочь ему добиться успеха». Чикран о капитане «Вашингтона» | Источник:

"Я буду очень ценить это время, проведенное с Овечкиным, и сделаю все возможное, чтобы помочь ему добиться успеха.