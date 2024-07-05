Илья Протас о встрече с Овечкиным и Кузнецовым: «Я практически не смел открыть рта. Настолько был ошеломлен происходившим»

— Как тебе место проведения драфта? Это действительно уникальное сферическое сооружение?
— Не то слово! Таких конструкций не встречал, а оказавшись внутри, словно попал в другой мир. Сказка! Очень хочу, если выдастся свободное время, как-нибудь приехать в Парадайз на концерт.
— Послушать что-нибудь оригинальное?
— Уважаю американский рэп. Drake или 21 Savage подойдут вполне.
— Когда мы разговаривали последний раз, ты отмечал, что ни разу не был в гостях у брата в Вашингтоне. И собирался на Рождество.
— Точно. Удалось реализовать мечту, получить массу незабываемых впечатлений. Погостил у брата, посетил матчи НХЛ, познакомился с кумиром детства Александром Овечкиным, съездил в гости к Евгению Кузнецову. Столько впечатлений за короткий срок у меня еще не было.
Был поражен уровнем хоккея и атмосферой, царившей на поединках лучших команд планеты. Ну и неформальное общение с живыми легендами. Это что-то!
— Вообще-то говорили в основном Овечкин и Кузнецов. Если бы еще вспомнить, о чем! Я практически не смел открыть рта. Настолько был ошеломлен происходившим, — сказал 17-летний Илья Протас.