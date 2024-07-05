Илья Протас о встрече с Овечкиным и Кузнецовым: «Я практически не смел открыть рта. Настолько был ошеломлен происходившим» | Источник: Sports.Ru

— Как тебе место проведения драфта? Это действительно уникальное сферическое сооружение?

— Не то слово! Таких конструкций не встречал, а оказавшись внутри, словно попал в другой мир. Сказка! Очень хочу, если выдастся свободное время, как-нибудь приехать в Парадайз на концерт.

— Послушать что-нибудь оригинальное?

— Уважаю американский рэп. Drake или 21 Savage подойдут вполне.

— Когда мы разговаривали последний раз, ты отмечал, что ни разу не был в гостях у брата в Вашингтоне. И собирался на Рождество.

— Точно. Удалось реализовать мечту, получить массу незабываемых впечатлений. Погостил у брата, посетил матчи НХЛ, познакомился с кумиром детства Александром Овечкиным, съездил в гости к Евгению Кузнецову. Столько впечатлений за короткий срок у меня еще не было.

Был поражен уровнем хоккея и атмосферой, царившей на поединках лучших команд планеты. Ну и неформальное общение с живыми легендами. Это что-то!

— О чем говорили?