Третьяк об Овечкине и рекорде Гретцки: «Сложно будет. Саше почти 39 лет, но он великий мастер и уже стал легендой. Следим и желаем, чтобы свершилось чудо» | Источник: Sports.Ru

— Вы следите, как Овечкин гонится за рекордом Гретцки по количеству заброшенных шайб?

— Невозможно не следить. Вся пресса пишет об этом. И Саша наверняка все читает — ему невероятно тяжело психологически. Не забил три матча подряд, сразу начинается шум.

Он великий мастер и уже вошел в историю и стал легендой. Невозможно было даже представить, что кто-то приблизится к рекорду Гретцки, а смог! Но Саше почти 39 лет, и забивать ему, конечно, с каждым годом все сложнее.

Он талантливый, выдающийся, но ему нужны партнеры. У него были Кузнецов, Бэкстрем — игроки, которые на него играли. Все зависит от того, в каком звене и кто его партнер.

Даже когда он играл в нашей сборной, наши тренеры не всегда правильно его использовали. Он не так много голов забивал, потому что играл с Малкиным. Но и Малкин звезда, и он звезда, друг на друга не особо играли.

За два сезона Саше надо забить 41 шайбу, и, откровенно говоря, сложно ему будет. Но давайте пожелаем ему удачи, потому что он потрясающий хоккеист. И, самое главное, очень хороший человек.

Никогда в жизни не отказывался от сборной, как некоторые хоккеисты, которые не приезжали играть, находя какие-то причины. А Овечкин даже с трещиной в ноге приехал.

Конечно, мы следим и желаем, чтобы свершилось чудо, и чтобы он вошел в историю мирового хоккея, побив рекорд Гретцки. Это фантастика, — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Третьяк о Кубке Стэнли: «Очень хотел, чтобы Бобровский выиграл. Все время ему писал, посылал свои фотографии в форме сборной СССР, чтобы поддержать».