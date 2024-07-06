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14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Третьяк об ИИХФ: «Непонятно, почему спорт смешали с политикой. Были готовы принять ЧМ и МЧМ, мне говорят — безопасность. Но в России ни одному иностранцу плохо не сделали, мы всем рады»

Сборная России была отстранена от международных соревнований в 2022 году. Ранее отстранение было продлено на международный сезон-2024/25.

Третьяк об ИИХФ: «Непонятно, почему спорт смешали с политикой. Были готовы принять ЧМ и МЧМ, мне говорят — безопасность. Но в России ни одному иностранцу плохо не сделали, мы всем рады» | Источник: Sports.Ru

— У сборной России по хоккею сейчас сложные времена. Какие на данный момент отношения с ИИХФ?

— Мы все равно стараемся поддерживать отношения с международной федерацией. Участвуем в конгрессах, но только онлайн, нас туда особо не приглашают.

Это неприятный момент для меня, непонятно, почему спорт смешали с политикой. В Америке, допустим, у нас 64 игрока выступают и никаких проблем.

Когда я говорю, что у нас в Новосибирске и в Омске построили новые стадионы и мы вложили и в них деньги, и в Санкт-Петербурге у нас новая арена, и мы готовы принимать чемпионаты, мне говорят — безопасность. Ну, какая безопасность? По-моему, у нас в стране ни одному иностранцу плохо не сделали, мы всем рады.

В Америке и Овечкина, и Бобровского народ на руках носит. Полные стадионы на них приходят, даже флаг России вынесли во Флориде. Но, как я понял, пока есть напряжение в Европе нас не ждут там, — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Третьяк о Кубке Стэнли: «Очень хотел, чтобы Бобровский выиграл. Все время ему писал, посылал свои фотографии в форме сборной СССР, чтобы поддержать».

Третьяк об Овечкине и рекорде Гретцки: «Сложно будет. Саше почти 39 лет, но он великий мастер и уже стал легендой. Следим и желаем, чтобы свершилось чудо».

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