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12:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Непонятно, почему спорт смешали с политикой». Третьяк рассказал об отношениях с ИИХФ

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о текущих отношениях с Международной федерацией хоккея.

«Непонятно, почему спорт смешали с политикой». Третьяк рассказал об отношениях с ИИХФ | Источник: Чемпионат.com

По решению ИИХФ российские хоккейные сборные были отстранены от международных соревнований в 2022 году.

«Мы всё равно стараемся поддерживать отношения с международной федерацией. Участвуем в конгрессах, но только онлайн, нас туда особо не приглашают. Это неприятный момент для меня, непонятно, почему спорт смешали с политикой. В Америке, допустим, у нас 64 игрока выступают и никаких проблем.

Когда я говорю, что у нас в Новосибирске и в Омске построили новые стадионы и мы вложили и в них деньги, и в Санкт-Петербурге у нас новая арена, и мы готовы принимать чемпионаты, мне говорят — безопасность. Ну, какая безопасность? По-моему, у нас в стране ни одному иностранцу плохо не сделали, мы всем рады. В Америке и Овечкина, и Бобровского народ на руках носит. Полные стадионы на них приходят, даже флаг России вынесли во Флориде. Но, как я понял, пока есть напряжение в Европе нас не ждут там», — сказал Третьяк в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, из-за отстранения сборная России пропустила уже три взрослых и молодёжных чемпионата мира.

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