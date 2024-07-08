Новиков об отъезде молодежи: «Никто не знает, когда надо уезжать. Если бы Овечкин не уехал в 19, то не стал бы Овечкиным, а есть примеры Дацюка и Ковальчука. Игрок приедет домой с опытом, если ч

Новиков об отъезде молодежи: «Никто не знает, когда надо уезжать. Если бы Овечкин не уехал в 19, то не стал бы Овечкиным, а есть примеры Дацюка и Ковальчука. Игрок приедет домой с опытом, если что-то не получается» | Источник: Sports.Ru

"Если молодой игрок собирается уезжать в Северную Америку, это его дело. Тем, кто пытается учить молодежь, я всегда говорю: поставьте себя на место ребят.

Никто не знает, когда надо уезжать. Если бы Овечкин не уехал в 19, он бы не стал Овечкиным. А есть примеры Дацюка и Ковальчука.

Молодые ребята, которые уезжают, получают в Америке жизненные уроки, которых здесь у них нет. Они учатся профессиональному отношению к хоккею, развиваются и растут.

А вот если у парня что-то не получается, то он приедет домой с опытом, которым можно поделиться с молодыми ребятами. Каждая ситуация индивидуальна, везде есть положительные и отрицательные стороны.