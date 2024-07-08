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17:12 (мск), источник: Sports.Ru

Матч между российскими звездами КХЛ и НХЛ станет ежегодным. Вырученные деньги идут на благотворительность

Первая такая игра пройдет 20 июля в 15:00 по московскому времени на льду «ЦСКА-Арены».
Матч между российскими звездами КХЛ и НХЛ станет ежегодным. Вырученные деньги идут на благотворительность | Источник: Sports.Ru

Основную часть денежных средств, которая будет выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнерами мероприятия.

Звезды НХЛ: Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Валерий Ничушкин, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Илья Любушкин, Евгений Дадонов, Владислав Гавриков, Александр Романов, Кирилл Марченко, Никита Зайцев (после объявления составов перешел из «Чикаго» в СКА — Спортс), Егор Чинахов.

Тренерский штаб: Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Сергей Зубов.

Звезды КХЛ: Илья Ковальчук, Александр Радулов, Владимир Ткачев, Николай Голдобин, Вадим Шипачев, Александр Никишин, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Дамир Шарипзянов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Евгений Свечников, Илья Набоков, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Анатолий Голышев, Никита Нестеров, Михаил Бердин, Максим Дорожко.

Тренерский штаб: Андрей Разин, Игорь Никитин.

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