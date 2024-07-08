Матч между российскими звездами КХЛ и НХЛ станет ежегодным. Вырученные деньги идут на благотворительность | Источник:

Основную часть денежных средств, которая будет выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнерами мероприятия.