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01:14 (мск), источник: Чемпионат.com

У «Вашингтона» новый босс, «Автомобилист» приобрёл нового легионера. Итоги дня в хоккее

Никиту Задорова тем временем назвали «дуборезом».

Россия
Колорадо
Бостон
Автомобилист
Динамо Мн
Вашингтон
Питтсбург
Новости дня в хоккее за 8 июля 2024 года, новые трансферы в КХЛ, трансферы в НХЛ | Источник: ЮРИЙ КУЗЬМИН, PHOTO.KHL.RU

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 8 июля 2024 года.

«Непонятно, почему спорт смешали с политикой». Третьяк рассказал об отношениях с ИИХФ

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о текущих отношениях с Международной федерацией хоккея. По решению ИИХФ российские хоккейные сборные были отстранены от международных соревнований в 2022 году.

«Мы всё равно стараемся поддерживать отношения с международной федерацией. Участвуем в конгрессах, но только онлайн, нас туда особо не приглашают. Это неприятный момент для меня, непонятно, почему спорт смешали с политикой. В Америке, допустим, у нас 64 игрока выступают — и никаких проблем. Когда я говорю, что у нас в Новосибирске и в Омске построили новые стадионы и мы вложили в них деньги, и в Санкт-Петербурге у нас новая арена и мы готовы принимать чемпионаты, мне говорят — безопасность. Ну какая безопасность? По-моему, у нас в стране ни одному иностранцу плохо не сделали, мы всем рады. В Америке и Овечкина, и Бобровского народ на руках носит. Полные стадионы на них приходят, даже флаг России вынесли во Флориде. Но, как я понял, пока есть напряжение, в Европе нас не ждут там».

«Сопряжено с большим риском». Журналист НХЛ — о возможном обмене Ничушкина из «Колорадо»

Журналист «Колорадо» Ивэн Раваль порассуждал на тему возможного обмена нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина, находящегося на третьем этапе программы помощи игрокам.

«В прошлом месяце сообщалось, что в “Чикаго Блэкхоукс” обдумывали идею обмена Ничушкина, который сейчас находится на третьем этапе Программы помощи игрокам НХЛ/НХЛПА и отстранён как минимум до середины ноября. В конечном итоге они отказались от этого. Я предполагаю, что многие команды испытывают схожие чувства, поскольку сейчас торговля за него сопряжена с большим риском. Я полагаю, что “Эвеланш” придётся присоединить к Ничушкину актив в любой сделке, поскольку у него осталось шесть лет по контракту и это может сыграть роль в их решении.

Ничто не мешает «Эвеланш» обменять 29-летнего нападающего, кроме его пункта о запрете обмена. Ему просто придётся одобрить любой сделанный шаг. «Колорадо», очевидно, просто не заинтересован в его обмене. По крайней мере, на данный момент.

Многие недовольны тем, что два плей-офф подряд Вэл не смог доиграть до конца, хотя в игре он был хорош. Но каким бы хорошим игроком он ни был, его возвращение в команду сопряжено с большим риском. Самый ранний срок его возвращения — 13 ноября, а это означает, что он пропустит как минимум первые 16 игр следующего сезона. Если он вернётся в раздевалку «Эвеланш», за этим будет интересно наблюдать".

Кожевников — о Задорове: дуборез, который за пять копеек разменяет себя, семью и страну

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал свои слова о том, что защитник Никита Задоров вряд ли сможет найти работу в НХЛ, и оценил возвращение Никиты Зайцева, который подписал контракт со СКА. Ранее Задоров подписал с «Бостоном» шестилетний контракт на общую сумму $ 30 млн.

— В этой жизни у каждого — своя дорога, а хоккей — лишь небольшая часть жизни. И каждый за все свои поступки ответит. Не собираюсь читать Задорову нотации, у него своя голова на плечах. Вообще, я считаю, что нам нужно больше говорить не об отъезжающих, а о приезжающих.

— О ком конкретно?

— Уверен, что Зайцев ещё не всё сказал в хоккее. Ему едва за 30, амбиций — много, таланта — тоже. Не удивлюсь, если увижу доминирующего Зайцева времён ЦСКА. А игра с таким опытным мастером выведет на новый уровень и суперталантливого Никишина.

Кстати, именно такими защитниками — разносторонними, умными, придумывающими — всегда славилась наша школа хоккея. Мои друзья Фетисов и Касатонов не дадут соврать. Или Зубов. Вот таких защитников и нужно обсуждать! А не дуборезов, которые за пять копеек разменяют и себя, и семью, и страну.

Минское «Динамо» обменяло права на нападающего Ника Меркли в «Автомобилист»

Минское «Динамо» обменяло права на нападающего Ника Меркли в «Автомобилист» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

27-летний канадский нападающий провёл в КХЛ два сезона за минский клуб. Всего в Континентальной хоккейной лиге канадец провёл 132 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 72 очка — забросил 36 шайб и отдал 36 результативных передач. В плей-офф на счету форварда 11 матчей, в которых Меркли набрал семь очков — забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.

В прошлом сезоне Меркли провёл за «Динамо» 65 матчей в регулярном чемпионате и набрал 32 очка — забросил 16 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф на счету канадского нападающего 4 (3+1) очка в шести матчах.

«Вашингтон Кэпиталз» объявил имя нового генерального менеджера

«Вашингтон Кэпиталз» назначил Криса Патрика новым генеральным менеджером. Об этом сообщил владелец клуба Тед Леонсис.

«Мы рады объявить о повышении Криса до генерального менеджера. Крис — целеустремлённый и трудолюбивый руководитель, который полностью готов к следующему шагу в своей карьере. Его видение, богатый опыт, хоккейная хватка и умение оценивать игроков делают его идеальным лидером, который будет двигать нашу команду вперёд. Мы уверены, что у нас есть динамичная команда лидеров, которая продолжит вести наш отдел хоккейных операций вперёд», — приводит слова Леонсиса пресс-служба клуба на официальном сайте.

Предшественник Патрика Брайан Маклеллан занимал пост генменеджера «столичных» с 2014 года. В прошлом году он был назначен на пост президентом клуба по хоккейным операциям.

The Athletic: «Питтсбург» и Кросби близки к заключению нового контракта

Авторитетный спортивный сайт The Athletic сообщил, что в «Питтсбург Пингвинз» близки к тому, чтобы подписать новое соглашение с капитаном команды Сидни Кросби.

«По словам источников, осведомлённых о ходе переговоров, команда и игрок уверены, что сделка будет согласована и оформлена в ближайшее время. Кросби и его давний агент Пэт Бриссон держали в тайне переговоры о контракте с генеральным менеджером и президентом по хоккейным операциям “пингвинов” Кайлом Дубасом. По словам источников, во время этих переговоров Кросби подтвердил Дубасу то, что неоднократно заявлял публично: он хочет завершить карьеру в “Питтсбурге”, который выбрал его под первым номером на драфте НХЛ в 2005 году. Потенциальная сделка рассматривается обеими сторонами как “обязательство перед “Питтсбургом”, — сказал источник в команде”, — написано в статье.

Егор Торишный

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