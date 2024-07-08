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22:27 (мск), источник: Sports.Ru

Артюхин о рекорде КХЛ по очкам: «Дуэль Шипачева с Мозякиным можно сравнить с погоней Овечкина за Гретцки. Это будет украшением нашего хоккея»

"Погоня Шипачева за рекордом Мозякина — одно из главных событий в следующем сезоне КХЛ.

Артюхин о рекорде КХЛ по очкам: «Дуэль Шипачева с Мозякиным можно сравнить с погоней Овечкина за Гретцки. Это будет украшением нашего хоккея» | Источник: Sports.Ru

Думаю, к рекорду Шипачева надо отнестись серьезно. Это будет украшением нашего чемпионата, хоккея.

Он должен быстро набрать ход, тем более в Минске он будет на первых ролях. Все большинство будет забирать. Самое главное — у него есть партнеры, с кем это сделать. Поэтому этот рекорд решаем и реален.

Наверное, эту дуэль с Мозякиным можно даже сравнить с погоней Овечкина за Гретцки в НХЛ. Овечкин с Шипачевым еще в игре", — сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.

Уже завершивший карьеру Сергей Мозякин набрал 928 (419+509) очков в 842 матчах в КХЛ.

Шипачев, перешедший в минское «Динамо», отметился 920 (289+631) баллами в 987 матчах в КХЛ.

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