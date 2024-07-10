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14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Генменеджер «Вашингтона»: «Можем завершить эпоху Овечкина, имея конкурентоспособную команду. Я не из тех, кто любит проигрывать»

Ранее 48-летний специалист сменил на посту генерального менеджера клуба Брайана Маклеллана, ставшего президентом по хоккейным операциям.

Генменеджер «Вашингтона»: «Можем завершить эпоху Овечкина, имея конкурентоспособную команду. Я не из тех, кто любит проигрывать» | Источник: Sports.Ru

"Моя цель — быть конкурентоспособным. Я не из тех, кто любит проигрывать. Искренне верю, что мы можем завершить эпоху Овечкина, имея конкурентоспособную команду. Мы уже заявили о себе работой в межсезонье.

Легко сказать: «Ваши звезды стареют. Пришло время перестраиваться, начинать все заново». На самом деле, это может быть намного сложнее, чем кажется. Многие команды пытались это сделать и оказывались в бесконечном цикле разрушения и строительства, не достигая своих целей.

И вы также можете видеть коллективы, которые не уходили в перестройку и добились успеха«, — сказал генеральный менеджер “Вашингтона” Крис Патрик.

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