Генменеджер «Вашингтона»: «Можем завершить эпоху Овечкина, имея конкурентоспособную команду. Я не из тех, кто любит проигрывать» | Источник: Sports.Ru

"Моя цель — быть конкурентоспособным. Я не из тех, кто любит проигрывать. Искренне верю, что мы можем завершить эпоху Овечкина, имея конкурентоспособную команду. Мы уже заявили о себе работой в межсезонье.

Легко сказать: «Ваши звезды стареют. Пришло время перестраиваться, начинать все заново». На самом деле, это может быть намного сложнее, чем кажется. Многие команды пытались это сделать и оказывались в бесконечном цикле разрушения и строительства, не достигая своих целей.