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19:42 (мск), источник: Sports.Ru

Дмитрий Губерниев: «Критиковать Миранчука за переезд в США будут только чудаки на букву “М”. Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского»

Ранее сообщалось, что клуб МЛС «Атланта Юнайтед» сделал Миранчуку предложение о переходе.

Дмитрий Губерниев: «Критиковать Миранчука за переезд в США будут только чудаки на букву “М”. Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского» | Источник: Sports.Ru

"А у нас в США великий футбольный чемпионат? На мой взгляд, он сейчас просто обязан поиграть в Европе и поконкурировать там, а через несколько лет поехать в МЛС или вернуться в Россию. Не знаю, сможет ли он прогрессировать в США на самом высоком уровне. Но предложение интересное.

Что касается текущей ситуации в мире, критиковать Алексея за переезд в США будут только чудаки на букву «М». Тут ничего не поделать. Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского", — сказал комментатор.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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