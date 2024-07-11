Дмитрий Губерниев: «Критиковать Миранчука за переезд в США будут только чудаки на букву “М”. Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского»
Ранее сообщалось, что клуб МЛС «Атланта Юнайтед» сделал Миранчуку предложение о переходе.
Ранее сообщалось, что клуб МЛС «Атланта Юнайтед» сделал Миранчуку предложение о переходе.
"А у нас в США великий футбольный чемпионат? На мой взгляд, он сейчас просто обязан поиграть в Европе и поконкурировать там, а через несколько лет поехать в МЛС или вернуться в Россию. Не знаю, сможет ли он прогрессировать в США на самом высоком уровне. Но предложение интересное.
Что касается текущей ситуации в мире, критиковать Алексея за переезд в США будут только чудаки на букву «М». Тут ничего не поделать. Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского", — сказал комментатор.
Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.