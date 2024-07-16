Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
11:12 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Овечкин ждет всех на «Матче года» уже 20 июля

20 июля на «ЦСКА-Арене» состоится «Матч года». Это будет благотворительная встреча — доходы от нее пойдут в фонды, которые организуют сами игроки. Все билеты были проданы уже за две недели до игровой даты.

Александр Овечкин ждет всех на «Матче года» уже 20 июля | Источник: Sports.Ru

20 июля на «ЦСКА-Арене» состоится «Матч года». Это будет благотворительная встреча — доходы от нее пойдут в фонды, которые организуют сами игроки. Все билеты были проданы уже за две недели до игровой даты. Александр Овечкин записал видео с обращением к болельщикам. На хоккейных играх арена вмещает 12 тысяч зрителей. Прямая трансляция — 20 июля в 14:30 мск на Матч ТВ. МТС Premium — партнер Матча года. Подписка MТС Premium позволяет получить до 50 ГБ интернета, кино, музыку, защиту от спама, бесплатный старт на самокатах и другие привилегии для абонента и его близких.

Читайте также от «Sports»
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
Лошади связали ноги. Скандал вокруг фильма «Мой любимый чемпион»
Медведева могли снять с «Уимблдона»
Кто не пустил наших спортсменов на Олимпиаду в Париж?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь