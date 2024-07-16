Александр Овечкин ждет всех на «Матче года» уже 20 июля

20 июля на «ЦСКА-Арене» состоится «Матч года». Это будет благотворительная встреча — доходы от нее пойдут в фонды, которые организуют сами игроки. Все билеты были проданы уже за две недели до игровой даты. Александр Овечкин записал видео с обращением к болельщикам. На хоккейных играх арена вмещает 12 тысяч зрителей. Прямая трансляция — 20 июля в 14:30 мск на Матч ТВ. МТС Premium — партнер Матча года. Подписка MТС Premium позволяет получить до 50 ГБ интернета, кино, музыку, защиту от спама, бесплатный старт на самокатах и другие привилегии для абонента и его близких.