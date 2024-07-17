СКА проведёт сезон в Ледовом дворце, Павелски завершил карьеру. Итоги дня в хоккее

Главные новости из мира хоккея за 16 июля 2024 года.

«Лос-Анджелес Кингз» подписал пятилетний контракт с Куинтоном Байфилдом

«Лос-Анджелес Кингз» подписал с нападающим Куинтоном Байфилдом пятилетний контракт с зарплатой в $ 6,2 млн в год до сезона-2028/2029.

Байфилд дебютировал в НХЛ 28 апреля 2021 года в матче с «Анахайм Дакс» в возрасте 18 лет и 252 дней, что сделало его шестым самым молодым игроком, когда-либо появлявшимся в игре за «Кингз». С тех пор Байфилд забил 28 голов и отдал 60 передач в 179 играх за карьеру в НХЛ.

Он стал 10-м полевым игроком в истории франшизы, набравшим не менее 80 очков за карьеру до того, как ему исполнилось 22 года.

В прошлом сезоне НХЛ форвард принял участие в 80 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 35 результативных передач с коэффициентом полезности «+19».

Кучеров не вошёл в список претендентов на «Харт» следующего сезона по версии The Athletic

Журналисты североамериканского сайта The Athletic представили список главных претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярки в сезоне-2024/2025.

Первое место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (87,5%). На второй строчке — лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (6,3%). Третье место с вероятностью получения «Харт Трофи» в 3,1% делят форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз и нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон.

Отметим, что в список не вошёл российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который был одним из главных претендентов на получение награды в завершившемся сезоне.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Харт Мемориал Трофи» получил Натан Маккиннон.

Доминик Гашек оценил включение Павла Дацюка в Зал славы НХЛ

Чешский бывший голкипер Доминик Гашек прокомментировал введение легендарного российского нападающего Павла Дацюка в Зал славы НХЛ.

"Новые члены будут приняты в Зал славы НХЛ в ноябре. Среди них будет гражданин России, бывший выдающийся хоккеист Павел Дацюк. Своими прекрасными выступлениями и всем, что он сделал для хоккея, Павел, несомненно, заслуживает места в Зале славы. Введение в Зал славы является публичным мероприятием, и каждый хоккеист обычно присутствует на церемонии. Здесь надо сказать, что каждое публичное выступление гражданина России, официально не осудившего спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации), автоматически является её рекламой.

Я не знаю, планирует ли Павел в ближайшие месяцы осудить это, и, главное, сможет ли он это сделать. Однако если он этого не сделает, то его появление на церемонии награждения станет огромной рекламой спецоперации. И это приведёт к эскалации конфликта и отсрочке достижения мира.

Канада и руководство Зала славы НХЛ должны решить, что для них важнее. Решение за вами", — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Новости дня в хоккее за 16 июля 2024 года: СКА вернулся в Ледовый дворец, Джо Павелски завершил карьеру | Источник: PHOTO.KHL.RU

СКА проведёт сезон-2024/2025 в Ледовом дворце

Хоккейный клуб СКА сообщил, что домашние матчи предстоящего сезона КХЛ команда проведёт в Ледовом дворце.

«По оценке экспертов, с учётом масштабов “СКА Арены” и сложности её систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время. В Ледовом дворце СКА имеет возможность в полной мере обеспечить комфорт и безопасность болельщиков и персонала, подготовить лёд первоклассного качества. Надеемся, что в последующих сезонах необходимые технические, организационные, финансовые и коммерческие условия будут созданы и для возможного использования арены на проспекте Юрия Гагарина», — сказано в сообщении пресс-службы СКА.

Напомним, в начале июня 2024 года произошло возгорание чаши спортивного комплекса «СКА Арена» в Санкт-Петербурге, площадь которого составила около 225 кв. м. Предварительная причина — неисправность проводки.

40-летний Джо Павелски объявил о завершении карьеры

40-летний нападающий Джо Павелски объявил о завершении карьеры, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем плей-офф НХЛ на счету опытнейшего американского нападающего 19 матчей, в которых он набрал 4 (1+3) очка. За свою многолетнюю карьеру в НХЛ Павелски ни разу не становился обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ Павелски провёл 1332 матча и набрал 1068 (476+592) очков в регулярках. В плей-офф на счету форварда 143 (74+69) очка в 201 матче.

Американский нападающий бо́льшую часть карьеры провёл за «Сан-Хосе». В 2003 году форвард был выбран в седьмом раунде под общим 205-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс», за который сыграл 963 матча. Ещё 369 матчей Павелски провёл за «Даллас Старз».