Главный матч лета в России! Все подробности встречи звёзд КХЛ и НХЛ

Матч звезд НХЛ и КХЛ 2024: дата и время, составы команд, место проведения, где смотреть, билеты | Источник: Чемпионат.com

Лето в хоккее обычно — это время затишья. Играющие в России хоккеисты только начинают выходить из отпуска и готовиться к сезону, а игроки делают это ещё позднее. Но в этом году дела обстоят несколько иначе. Ещё во время того, как за океаном шли игры финала Кубка Стэнли, Михаил Сергачёв опубликовал интригующий постер в своём телеграм-канале, на котором красовались пять главных российских звёзд КХЛ и НХЛ. Чуть позже появились подробности грядущего мероприятия.

Вот что об этом сказал сам организатор мероприятия: «Идея такого матча появилась у меня довольно давно, но в таком формате она будет реализована впервые. Спасибо Саше Овечкину, Артемию Панарину, которые поддержали идею и помогли преобразовать её в масштабный проект. Конечно же, ничего не получилось бы без самих игроков двух лиг, которые оперативно откликнулись и поддержали формат матча. Мой проект “Сектор 98” уже два года работает в Нижнекамске, мы приобщаем людей к спорту, покупаем билеты на матчи “Нефтехимика”, проводим турниры по разным видам спорта. Заявить о нашем проекте на таком уровне — это отличный шанс рассказать про него ещё большему количеству людей, заострить внимание на развитии культуры благотворительности».

А вот это комментарий уже самого Панарина, поддержавшего инициативу Сергачёва: «По ходу сезона мне позвонил Миша Сергачёв с вопросом, собираемся ли мы на Arena Play этим летом устраивать уже ставший традицией благотворительный матч? Миша сказал, что у него также есть идея сделать нечто подобное. Пообщавшись, решили объединить усилия. Связались с Сашей Овечкиным, и он с удовольствием поддержал нашу идею. Сейчас идёт активная подготовка к матчу. Мы хотим, чтобы и масштаб, и организация, и звёздные имена порадовали всех зрителей. Уверен, что все вместе соберём достойную сумму на благотворительность».

Составы команд

Звёзды НХЛ.

Вратари: Сергей Бобровский, Пётр Кочетков.

Защитники: Михаил Сергачёв, Дмитрий Куликов, Дмитрий Орлов, Илья Любушкин, Владислав Гавриков, Александр Романов.

Нападающие: Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Василий Подколзин, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Илья Ковальчук.

Тренерский штаб: Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Олег Знарок.

Звёзды КХЛ.

Вратари: Максим Дорожко, Михаил Бердин, Илья Набоков.

Защитники: Никита Зайцев, Александр Никишин, Дамир Шарипзянов, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Никита Нестеров.

Нападающие: Александр Радулов, Владимир Ткачёв, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Анатолий Голышев.

Тренерский штаб: Андрей Разин, Игорь Никитин, Роман Ротенберг.

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН НА МАТЧЕ ЗВЁЗД НХЛ — 2023 | Источник: AP 2023

26 июня стало известно о составах команд, но с того момента кое-что изменилось. На официальном сайте мероприятия сейчас значатся те фамилии, что указаны выше. С пометкой, что это предварительный состав участников.

Многих может удивить присутствие Ильи Ковальчука в составе звёзд НХЛ, поэтому остановимся на этом поподробнее. Изначально Илья значился в составе команды КХЛ, но позже в телеграм-канале появилось объявление о первом обмене между командами: Никита Зайцев, только пополнивший состав СКА, отправился в коллектив кахаэловцев, а Илья Ковальчук последовал в обратном направлении.

Также изначально в составах команд значились Валерий Ничушкин и Евгений Свечников, но на настоящий момент на сайте о них ничего не говорится.

Судейская бригада

Она стала известна ещё 6 июля и с того времени не претерпела никаких изменений. В неё вошли главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и глава департамента судейства Константин Оленин, а также Максим Куприянов и Дмитрий Шишло.

Дата, время и место проведения

Организаторами мероприятия являются Команда «Сектор 98» Михаила Сергачева, Arena Play Артемия Панарина и креативная студия Juice. Матч будет проведён 20 июля в Москве на «ЦСКА Арене», игра начнётся в 15:00 мск.

Программа мероприятия

13:15—13:30 — открытие дверей на арену;

14:20—14:40 — раскатка хоккеистов и выступление хедлайнера и музыкальных гостей;

14:40—15:00 — прегейм-шоу и выступление хедлайнера и музыкальных гостей;

15:00 — начало матча.

Билеты

На данный момент на официальном сайте нет билетов на мероприятие, так как их, вероятно, разобрали как горячие пирожки, но для всех желающих посетить матч можно дать два лайфхака. Во-первых, мониторьте сайт, так как билеты ещё могут появиться по причине снятия брони у кого-либо, во-вторых, участвуйте в розыгрышах билетов от организаторов мероприятия. Возможно, именно вам повезёт.

Но есть способ и более надёжный. На официальном сайте «ЦСКА Арены» ещё есть свободные места. Билеты можно приобрести от 5000 до 81 900 рублей.

Где посмотреть матч

Трансляцию события будет осуществлять телеканал «Матч ТВ», согласно сетке вещания она начнётся в 14:30 мск.

Чего ждать от игры?

Вообще, время проведения матча идеально для всех любителей спорта. Посудите сами: чемпионат Европы по футболу закончен, титул на Уимблдоне тоже разыгран, большого хоккея болельщики не видели уже почти месяц.

Касаемо самого содержания игры: остаётся надеяться, что это не будет похоже на пресное мероприятие, которое мы иногда видим на классических матчах всех звёзд по обе стороны океана, где хоккеисты, желавшие отдохнуть, под палкой едут дать толпе зрелища, а в итоге оставляют её без оного. А некоторых ещё и без хлеба. Хочется увидеть на площадке хотя бы малую толику спортивной составляющей, помимо веселья.

Но есть ощущение, что подобное мероприятие будет иметь успех. Во-первых, из-за международного бана мы уже давно не видели всех сильнейших хоккеистов нашей страны вместе, во-вторых, такое мероприятие само по себе ново, в диковинку. Зрителям такое должно быть по душе.

И, главное, матч организован не только по причине развлечь необъятную толпу, но и в целях благотворительности, что уже заслуживает аплодисментов.