Источник: РУСАДА дополнительно дисквалифицировала семь игроков «Толпара» | Источник: РИА "Новости"

Среди них защитник Александр Комаров и форвард Матвей Бабенко, которые ранее выступали и за главный уфимский клуб. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

В феврале этого года РУСАДА объявила о годичной дисквалификации первых семи хоккеистов. Но их отстранение начиналось с марта 2023 года и сейчас уже закончилось.