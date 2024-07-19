Прославлял СССР на весь мир, уехал на Запад, жизнь заставила пахать у станка. История легендарного Мышкина

Владимир Мышкин — один из лучших голкиперов в истории советского хоккея. Он 6 раз выигрывал золото чемпионата мира и имеет в своей коллекции победу на Олимпиаде. Однако назвать карьеру многолетнего вратаря московского «Динамо» великой не получается по одной простой причине — долгие годы он находился в тени легендарного Третьяка.

Мышкин и Третьяк родились с разницей в 3 года — Владимир появился на свет 19 июня 1955 года, а Владислав — 25 апреля 1952. Во внутреннем чемпионате их пути не пересекались, поскольку первый выступал в составе «Крыльев Советов», саратовского «Кристалла» и московского «Динамо», а второй всю карьеру провел в ЦСКА. Тем не менее, в сборной они частенько были напарниками, причем Третьяк в их тандеме был явным первым номером и беспрекословным лидером.

Родись Мышкин на десятилетие позже или раньше, и у него были бы все шансы стать лучшим игроком своего поколения и вписать имя в историю. Но на деле получилось так, что в 1970−80-ые годы в СССР был только один вратарь — Владислав Третьяк. Ему доставалось все внимание местной и заокеанской прессы, поэтому локальные подвиги Мышкина не получали должного признания, а в национальной сборной он получал крохи игрового времени.

Тем не менее, гениальность Третьяка нисколько не умаляет заслуг героя этого текста — уроженец Кирово-Чепецка добился невероятных высот и по праву считается одним из ведущих голкиперов в истории советского хоккея.

После окончания игровой карьеры олимпийский чемпион несколько месяцев проработал в московском «Динамо» тренером вратарей, а затем на 6 лет уехал в Швейцарию, где занимался с голкиперами в местном «Давосе». По возвращении специалиста в Россию, его услугами вновь заинтересовались в «Динамо», с которым Мышкин в первом же сезоне стал чемпионом. Следующей остановкой на тренерском пути Владимира вновь стала Швейцария: к тому моменту в стране вкусных сыров у советского голкипера уже училась дочь, к тому же его жена активно настаивала на выборе этого варианта — в живописной стране ей очень понравилось.

Спустя 4 года Мышкин окончательно вернулся на родину и работал в «Витязе», «Крыльях Советов», «Рыси» и ЦСКА. Причем уход тренера из армейского клуба сопровождался небольшим скандалом. По признанию самого Мышкина, он не сумел найти общий язык с тренерским тандемом Быков-Захаркин. При том что с Быковым у него всегда были хорошие отношения, однако один из самых успешных тренеров российского хоккея выбрал сторону своего многолетнего помощника.

«Со мной не соглашались. И со Скудрой, и с Симчуком, тогдашними вратарями ЦСКА, у меня были нормальные отношения. Но с тренерами к концу второго сезона испортились. Вот и вся история. Быков говорил в 2007 году, что я сам отказался от работы в сборной? Я не отказывался. Хоть читал эти интервью и очень удивлялся. На самом деле Быков обещал мне перед сезоном место в штабе сборной, но все так обещанием и осталось», — говорил Владимир.

В «Крыльях Советов» и подольской «Рыси» у 7-кратного чемпиона мира тоже было не все гладко. У обеих команд были серьезные проблемы с финансированием, поэтому зарплата либо выплачивалась с задержкой, либо не выплачивалась вовсе.

Был в жизни прославленного советского голкипера и период, когда он трудился на весьма необычной и нетипичной для ведущих хоккеистов страны работе. После окончания игровой карьеры, и до начала работы тренером, Мышкин был задействован в меховом производстве. В цех завозили меха, которые нужно было вымочить, а затем — мездрить. Владимир был мездрильщиком — сидел около станка, замачивал шкуры и растягивал их.

«Что самое сложное в работе мездрильщика? Надо вовремя кислоты добавить, например. Все это на центрифуге сушится. Главное — чувствовать шкуру. Стоят такие косы, на них кожу тянешь — и срезаешь лишний слой. Запросто можно шкуру попортить. У меня в эти моменты закрадывалась мысль — я, Владимир Мышкин, в сборной СССР играл, а теперь чем-то непонятным занимаюсь. Но я не стесняюсь. А почему я должен стесняться? Это жизнь моя!» — говорил Мышкин.

Бывший конкурент Владислава Третьяка проработал мездрильщиком около полугода, после чего его отыскал Игорь Тузик и позвал в московское «Динамо», заниматься с голкиперами. Так и началась тренерская карьера Мышкина.