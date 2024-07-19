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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Назаров о матче звезд НХЛ и КХЛ: «Даже Овечкин участвует, пропускать нельзя. В США высшее руководство уже не узнает своих жен. Победа будет за нами»

Благотворительная игра состоится 20 июля.

Назаров о матче звезд НХЛ и КХЛ: «Даже Овечкин участвует, пропускать нельзя. В США высшее руководство уже не узнает своих жен. Победа будет за нами» | Источник: Sports.Ru

"Уже завтра в Москве пройдет событие мирового масштаба: российские звезды НХЛ сыграют с нашими звездами КХЛ. Пусть недоброжелатели нам завидуют: это действительно уникальный матч.

Уверен, на трибунах будет аншлаг, люди у экранов телевизоров тоже останутся довольны. Событие, в котором примет участие даже Александр Овечкин, нельзя пропускать.

Единственное, можно было посильнее раскрутить это мероприятие. Столичные афиши с выступлением московских рэперов вижу на каждом углу, хочется такой же рекламы для хоккея.

В свою очередь, в Америке снова продолжается комедия. Там высшее руководство страны уже не узнает своих жен, страна полностью ушла в политику. Это выбор, победа все равно будет за нами", — сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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