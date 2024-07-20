Малкин и Овечкин в шутку предъявили друг другу претензии за игру на «Матче года»

Малкин: он играть сегодня не хочет, посмотрите на его движение. Движения нет, бросок есть, да. После первой смены его не видно, где восьмёрка на льду?

Овечкин: третий период всё покажет

Малкин: на синей стоит (смеётся)

Овечкин: ты сам мне сказал, чтобы я стоял на синей линии

Малкин: ускорения нет

Овечкин: ха-ха, так дай пас-то, — сказали хоккеисты друг другу в командной раздевалке.