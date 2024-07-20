Малкин в шутку раскритиковал игру Овечкина в матче звезд КХЛ и НХЛ: «Движения нет. Бросок, конечно, есть. Но после первой смены его не видно. Где восьмерка?»
Игра с участием звезд КХЛ и НХЛ проходит в Москве.
Между Малкиным и Овечкиным произошла дружеская перепалка.
"Он играть не хочет сегодня. Посмотрите на его движения. Движения нет. Бросок, конечно, есть.
Но после первой смены все, его не видно. Где восьмерка на льду? «- сказал нападающий “Питтсбурга” Евгений Малкин.
«Третий период все покажет», — ответил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.