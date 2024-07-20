Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
17:27 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин в шутку раскритиковал игру Овечкина в матче звезд КХЛ и НХЛ: «Движения нет. Бросок, конечно, есть. Но после первой смены его не видно. Где восьмерка?»

Игра с участием звезд КХЛ и НХЛ проходит в Москве.
Малкин об игре Овечкина в матче звезд КХЛ и НХЛ: «Движения нет. Бросок, конечно, есть. Но после первой смены его не видно. Где восьмерка на льду?» | Источник: Sports.Ru

Между Малкиным и Овечкиным произошла дружеская перепалка.

"Он играть не хочет сегодня. Посмотрите на его движения. Движения нет. Бросок, конечно, есть.

Но после первой смены все, его не видно. Где восьмерка на льду? «- сказал нападающий “Питтсбурга” Евгений Малкин.

«Третий период все покажет», — ответил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Читайте также от «Sports»
«Ставлю ее в пример всем юным спортсменам». А как катается дочка Ротенберга?
Лучший русский на драфте НХЛ-2024. Почему он до сих пор не в основе СКА?
«Она постоянно говорила о сексе». Топ-тренера США отстранили
Джек Грилиш – лицо майонеза. Возможно, главная реклама Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь