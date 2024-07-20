Команды звезд НХЛ и КХЛ сыграли вничью в благотворительном матче

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Команда звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 8:8 сыграла вничью с командой звезд Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.

В составе команды НХЛ шайбы забросили забросили Александр Овечкин (1-я минута), Дмитрий Воронков (3, 10), Андрей Свечников (5), Евгений Малкин (7), Артемий Панарин (7), Василий Подколзин (25) и Павел Бучневич (44). У команды КХЛ отличились Антон Бурдасов (2), Николай Голдобин (13, 52), Анатолий Голышев (23), Владимир Ткачев (24), Павел Порядин (25, 39) и Сергей Толчинский (32).

Матч носил благотворительный характер, доходы от игры будут направлены на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями и на другие благотворительные инициативы. Позднее будет опубликован отчет о расходовании средств.