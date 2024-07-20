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17:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о матче звезд КХЛ и НХЛ: «Последний раз мы играли в Москве на ЧМ. Болельщики соскучились по нам, а мы по ним. Очень радостное событие»

Сегодня капитан «Вашингтона» принял участие в благотворительном матче с участием звезд КХЛ и НХЛ в Москве.

Овечкин о матче звезд КХЛ и НХЛ: «Последний раз мы играли в Москве на ЧМ. Болельщики соскучились по нам, а мы по ним. Очень радостное событие» | Источник: Sports.Ru

— Какие ощущения от публики и от гимна РФ? Не так часто удается играть при своих зрителях.

— Последний раз мы играли в Москве на чемпионате мира.

Конечно, болельщики соскучились по нам, а мы по ним. Очень радостное событие, — сказал Александр Овечкин.

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