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19:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сам не ожидал». Вратарь «Металлурга» Набоков оценил свою игру против команды НХЛ

Вратарь сборной КХЛ и «Металлурга» Илья Набоков заявил, что сам от себя не ожидал, как сыграет против игроков сборной НХЛ.

«Сам не ожидал». Вратарь «Металлурга» Набоков оценил свою игру против команды НХЛ | Источник: Чемпионат.com

— Эмоции положительные. Очень счастлив оказаться здесь, сыграть в этом матче, познакомиться с ребятами.

— Сам как оценишь свою игру?

 — Думаю, я сыграл очень здорово. Сам не ожидал.

— В концовке матча подтащил, мне кажется.

 — Да, были такие опасные броски. Старался просто получать удовольствие и играть в хоккей.

— В конце уже на счёт хотелось сыграть?

 — Я думаю, что да. Все хотели победить, но получилось, что сыграли вничью, — передаёт слова Набокова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 20 июля, завершился благотворительный «Матч года», в котором приняли участие звёзды мирового и российского хоккея. Итоговый счёт встречи — 8:8.

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