«Сам не ожидал». Вратарь «Металлурга» Набоков оценил свою игру против команды НХЛ | Источник: Чемпионат.com

— Эмоции положительные. Очень счастлив оказаться здесь, сыграть в этом матче, познакомиться с ребятами.

— Сам как оценишь свою игру?

— Думаю, я сыграл очень здорово. Сам не ожидал.

— В концовке матча подтащил, мне кажется.

— Да, были такие опасные броски. Старался просто получать удовольствие и играть в хоккей.

— В конце уже на счёт хотелось сыграть?

— Я думаю, что да. Все хотели победить, но получилось, что сыграли вничью, — передаёт слова Набокова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.