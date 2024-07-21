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11:12 (мск), источник: Sports.Ru

«Банда». Ротенберг выложил фото с Овечкиным, Панариным и Сергачевым на фоне раритетной милицейской «Волги»

Вчера команды звезд КХЛ и НХЛ провели благотворительный товарищеский матч в Москве. Он завершился вничью — 8:8.
«Банда». Ротенберг выложил фото с Овечкиным, Панариным и Сергачевым на фоне раритетной милицейской «Волги» | Источник: Sports.Ru

Главный тренер СКА входил в штаб команды звезд Фонбет чемпионата КХЛ.

«Банда :)», — подписал Ротенберг фото на фоне раритетной милицейской «Волги», на котором запечатлен вместе с Александром Овечкиным, Михаилом Сергачевым и Артемием Панариным.

Фото: t.me/rotenberg81/3379.

Овечкин не пустил жену в раздевалку, Ротенберг приехал на «копейке». Матч звезд НХЛ и КХЛ изнутри.

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