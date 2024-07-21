«Банда». Ротенберг выложил фото с Овечкиным, Панариным и Сергачевым на фоне раритетной милицейской «Волги» | Источник:

«Банда :)», — подписал Ротенберг фото на фоне раритетной милицейской «Волги», на котором запечатлен вместе с Александром Овечкиным, Михаилом Сергачевым и Артемием Панариным.