Нестеров об игре против Овечкина: «Великих хоккеистов всегда сложно держать»

Нестеров об игре против Овечкина: «Великих игроков всегда сложно держать» | Источник: Sports.Ru

"Это шикарная идея — сделать такой матч, тем более деньги, вырученные по этой благотворительности, — это очень большое дело. И полный стадион был, я думаю, болельщикам понравилась, хорошая игра была.

Мы в первом периоде, правда, чуть провалились, но потом подсобрались.

Сегодня была видна разница, наверное, только в первом периоде, а так, все плюс-минус одинаково было.