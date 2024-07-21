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15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Нестеров об игре против Овечкина: «Великих хоккеистов всегда сложно держать»

Благотворительная игра прошла в Москве на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счетом 8:8.
Нестеров об игре против Овечкина: «Великих игроков всегда сложно держать» | Источник: Sports.Ru

"Это шикарная идея — сделать такой матч, тем более деньги, вырученные по этой благотворительности, — это очень большое дело. И полный стадион был, я думаю, болельщикам понравилась, хорошая игра была.

Мы в первом периоде, правда, чуть провалились, но потом подсобрались.

Сегодня была видна разница, наверное, только в первом периоде, а так, все плюс-минус одинаково было.

Насколько сложно держать Овечкина? Великих игроков всегда сложно держать", — сказал защитник ЦСКА Никита Нестеров.

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