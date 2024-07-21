Дорожко о матче против звезд НХЛ: «Броски у них сложные, поэтому они там и играют. Мне Овечкин бросал во 2-м периоде, рад, что отбил» | Источник: Sports.Ru

Первую шайбу в матче в ворота Михаила Бердина забросил Александр Овечкин. Во втором периоде ворота команды звезд КХЛ защищал Дорожко.

"Было не столько сложно, столько интересно. Это новый опыт, это праздник для меня, для болельщиков, находиться здесь превосходно, все получили большое удовольствие.

У игроков НХЛ броски уже такие наработанные, без пауз, бросают метко. Михаилу [Бердину] вообще не повезло, не дали ему в игру войти.