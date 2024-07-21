Конюшков о матче против звезд НХЛ: «На кого ни посмотришь, все мастеровитые. Малкин, Овечкин — не верится, что мы были с ними на льду»
Благотворительная игра прошла в Москве на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счетом 8:8.
Благотворительная игра прошла в Москве на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счетом 8:8.
— Эмоции только положительные. Раньше ты видишь этих звезд только по телевизору, играешь за них на приставке, а сейчас выходишь с ними на лед. Есть возможность поговорить с ними, прикоснуться к ним.
— И какие звезды НХЛ в жизни?
— Большие ребята. Было круто разделить с ними этот лед, этот праздник. Спасибо болельщикам, что пришли и создали невероятную атмосферу. Все соскучились по хоккею. Надеюсь, в сезоне останется этот запал.
— Кто-то из них впечатлил своей игрой больше всего?
— На кого ни посмотришь, все мастеровитые ребята. Женя Малкин, Александр Овечкин — сейчас произношу эти имена и не верится, что мы были с ними на льду, — сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.