Голдобин об Овечкине: «Он подарил мне свою клюшку, круто вновь сыграть против него. Он лучший снайпер НХЛ. Все болеют за то, чтобы он побил рекорд Гретцки» | Источник: Sports.Ru

Овечкин, выступавший за команду звезд НХЛ, отметился голом. Голдобин, заявленный за сборную звезд КХЛ, сделал дубль.

"Да, во время игры в НХЛ я выходил на лед против Овечкина. У меня даже фото есть. Круто сыграть против него вновь. Он даже подарил мне свою клюшку.

Каково забить больше него? За эту игру — очень приятно. Он лучший снайпер НХЛ. Все болеют за то, чтобы Александр побил рекорд Уэйна Гретцки. Я в том числе«, — сказал нападающий “Спартака” Николай Голдобин.