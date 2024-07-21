Голдобин об Овечкине: «Он подарил мне свою клюшку, круто вновь сыграть против него. Он лучший снайпер НХЛ. Все болеют за то, чтобы он побил рекорд Гретцки»

Овечкин, выступавший за команду звезд НХЛ, отметился голом. Голдобин, заявленный за сборную звезд КХЛ, сделал дубль.
"Да, во время игры в НХЛ я выходил на лед против Овечкина. У меня даже фото есть. Круто сыграть против него вновь. Он даже подарил мне свою клюшку.
Каково забить больше него? За эту игру — очень приятно. Он лучший снайпер НХЛ. Все болеют за то, чтобы Александр побил рекорд Уэйна Гретцки. Я в том числе«, — сказал нападающий “Спартака” Николай Голдобин.
Напомним, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).