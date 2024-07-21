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18:57 (мск), источник: Sports.Ru

Голдобин об Овечкине: «Он подарил мне свою клюшку, круто вновь сыграть против него. Он лучший снайпер НХЛ. Все болеют за то, чтобы он побил рекорд Гретцки»

Вчера в Москве состоялся благотворительный матч между звездами НХЛ и КХЛ. Игра завершилась со счетом 8:8.

Голдобин об Овечкине: «Он подарил мне свою клюшку, круто вновь сыграть против него. Он лучший снайпер НХЛ. Все болеют за то, чтобы он побил рекорд Гретцки» | Источник: Sports.Ru

Овечкин, выступавший за команду звезд НХЛ, отметился голом. Голдобин, заявленный за сборную звезд КХЛ, сделал дубль.

"Да, во время игры в НХЛ я выходил на лед против Овечкина. У меня даже фото есть. Круто сыграть против него вновь. Он даже подарил мне свою клюшку.

Каково забить больше него? За эту игру — очень приятно. Он лучший снайпер НХЛ. Все болеют за то, чтобы Александр побил рекорд Уэйна Гретцки. Я в том числе«, — сказал нападающий “Спартака” Николай Голдобин.

Напомним, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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