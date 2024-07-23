Александр Овечкин: «Люблю пиво, в основном светлое, оно расслабляет, снимает напряжение, две-три баночки после игры — полезно. Не представляю себя непьющим человеком» | Источник: Sports.Ru

— Только на тренировках.

— Выпить пива?

— Спокойно, и не одну бутылку. Здесь нет ничего такого.

— Почему хоккеисты так много бухают? Какая дыра там закрывается?

— Что значит бухают? Мы просто любим отдыхать. После хоккея ты уставший, выпить пару бокалов вина или пива — нормальное явление.

— Хоккеисты пьют много пива, почему?

— Мне, допустим, нравится пиво, я люблю пиво пить. Оно придает тебе расслабленность, снимает напряжение. Вкус пива мне нравится, в основном светлое. Но когда начинается предсезонка, от пива надо отказываться.

— Есть ли хоккеисты, которые вообще не пьют?

— Есть, но я себя не представляю человеком, который говорит, что я непьющий. На определенное количество времени можно сделать паузу, но после игры две-три баночки пива — это, наоборот, полезно, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.