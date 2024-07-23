Александр Овечкин: «Люблю пиво, в основном светлое, оно расслабляет, снимает напряжение, две-три баночки после игры — полезно. Не представляю себя непьющим человеком»
— Ты сейчас вообще не уделяешь себе свободное время? Можешь гульнуть?
— Ты сейчас вообще не уделяешь себе свободное время? Можешь гульнуть?
— Только на тренировках.
— Выпить пива?
— Спокойно, и не одну бутылку. Здесь нет ничего такого.
— Почему хоккеисты так много бухают? Какая дыра там закрывается?
— Что значит бухают? Мы просто любим отдыхать. После хоккея ты уставший, выпить пару бокалов вина или пива — нормальное явление.
— Хоккеисты пьют много пива, почему?
— Мне, допустим, нравится пиво, я люблю пиво пить. Оно придает тебе расслабленность, снимает напряжение. Вкус пива мне нравится, в основном светлое. Но когда начинается предсезонка, от пива надо отказываться.
— Есть ли хоккеисты, которые вообще не пьют?
— Есть, но я себя не представляю человеком, который говорит, что я непьющий. На определенное количество времени можно сделать паузу, но после игры две-три баночки пива — это, наоборот, полезно, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о Месси и Роналду: «Большинство футболистов выберет Лионеля. Мне нравится, что он делает с мячом».