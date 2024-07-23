Овечкин о звонке от Путина на свадьбе: «Волнительный момент был. Подарили очень красивый сервиз» | Источник: Sports.Ru

— На твоей свадьбе тебе позвонил Владимир Владимирович Путин, и затем что-то вынесли и подарили.

— Это подарили сервиз, очень красивый. Был волнительный момент, когда он позвонил.

— Да, там все затаили дыхание, слушали, что он тебе говорит.

— Прикольная свадьба была, — сказал улыбаясь форвард «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин.

Напомним, что Овечкин — создатель общественного движения PutinTeam.