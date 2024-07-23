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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о звонке от Путина на свадьбе: «Волнительный момент был. Подарили очень красивый сервиз»

Российский хоккеист женился в 2016 году на модели Настасье Шубской.

Овечкин о звонке от Путина на свадьбе: «Волнительный момент был. Подарили очень красивый сервиз» | Источник: Sports.Ru

— На твоей свадьбе тебе позвонил Владимир Владимирович Путин, и затем что-то вынесли и подарили.

— Это подарили сервиз, очень красивый. Был волнительный момент, когда он позвонил.

— Да, там все затаили дыхание, слушали, что он тебе говорит.

— Прикольная свадьба была, — сказал улыбаясь форвард «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин.

Напомним, что Овечкин — создатель общественного движения PutinTeam.

Александр Овечкин: «Люблю пиво, в основном светлое, оно расслабляет, снимает напряжение, две-три баночки после игры — полезно. Не представляю себя непьющим человеком».

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