Овечкин о звонке от Путина на свадьбе: «Волнительный момент был. Подарили очень красивый сервиз»
Российский хоккеист женился в 2016 году на модели Настасье Шубской.
Российский хоккеист женился в 2016 году на модели Настасье Шубской.
— На твоей свадьбе тебе позвонил Владимир Владимирович Путин, и затем что-то вынесли и подарили.
— Это подарили сервиз, очень красивый. Был волнительный момент, когда он позвонил.
— Да, там все затаили дыхание, слушали, что он тебе говорит.
— Прикольная свадьба была, — сказал улыбаясь форвард «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин.
Напомним, что Овечкин — создатель общественного движения PutinTeam.
Александр Овечкин: «Люблю пиво, в основном светлое, оно расслабляет, снимает напряжение, две-три баночки после игры — полезно. Не представляю себя непьющим человеком».