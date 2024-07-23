Овечкин на связи: живет без паспорта США, строит дом под Москвой, не хочет быть министром

Александр Овечкин дал большое интервью другу и блогеру Амирану Сардарову. Капитан «Вашингтона» неожиданно раскрылся: рассказал об отношениях с женой и планах на будущее, сравнил Россию и Америку и объяснил, почему инвестирует в российскую недвижимость.

«У нас в “Вашингтоне” в тренерской стоит холодильник с пивом. Это нормально»

— Ты сейчас можешь гульнуть? Выпить пива?

— Выпить пива — это спокойно. И не одну бутылку. Это нормально, я считаю. Здесь ничего такого нет.

— Объясни, почему хоккеисты так много бухают?

— Что значит бухают? Мы просто любим отдыхать. После хоккея ты уставший, пара бокалов вина или пива — нормальное явление.

— Хорош, хоккеисты пьют много пива, ты же знаешь…

— Я этого и не скрываю.

— А почему?

— Мне вот, допустим, нравится пиво. Я люблю пить пиво.

— А это поголовно, не только ты — все хоккеисты любят пить пиво.

— Оно придает тебе расслабленности. Снимается напряжение. Мне нравится вкус пива. Мне нравится светлое пиво, иногда можно «Гиннесса» выпить спокойно". Но когда начинаются тренировки, от него надо отказываться. Во время предсезонки, когда ты тренируешься, входишь в форму, пытаешься сбросить лишние килограммы, то пытаешься себя ограничить в еде и выпивке.

— То есть вообще нет алкоголя в этот период?

— Чуть-чуть. Два бокала пива — это нормально.

— Есть хоккеисты, которые вообще не пьют?

— Я себе просто не представляю такого человека, который говорит, что не пьет, «завязал». На определенное время можно сделать паузу, но после игры 2−3 баночки пива — с удовольствием. Это наоборот полезно. У нас в «Вашингтоне» в тренерской стоит холодильник с пивом. Это нормально.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241400&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Почему у Овечкина нет американского гражданства?

— Ты голосовать можешь?

— Нет, у меня нет паспорта.

— Проголосовал бы за Трампа, если бы паспорт был?

— Я не знаю. Мне трудно судить, за кого там голосовать, за кого — не голосовать. Я же не американец.

— А ты понимаешь, как устроена политика в Америке?

— Я не сторонник политических дебатов и разговоров. Ну, а смысл — свое мнение навязывать кому-то, зачем?.. У меня все друзья — республиканцы.

— Это для бизнеса лучше?

— Скорее всего, да. Я ни одного демократа не знаю.

Чего хочет Овечкин после завершения карьеры?

«Первое время будем отдыхать и наслаждаться жизнью. Потом надо будет искать свое дело, которое будет приносить удовольствие мне и окружающим.



Я хочу посетить несколько стран: Японию, Африку, Китай».

«В России все мои друзья, все мои родственники и Настины тоже. Мне комфортнее находиться здесь на данный момент, чем там. Когда у нас заканчивается сезон, мы хотим сразу полететь домой, потому что скучаем по дому, семье, друзьям».

«Когда уеду из Америки, буду скучать по хоккею. У меня была мечта детства — поехать в НХЛ, а не в Америку. Я же мог оказаться и в Канаде. Я могу спокойно сказать, что Вашингтон — это мой второй дом, мне там комфортно. Меня там все знают, все любят, я там всех знаю и люблю. Но дом есть дом».

«Мне тоже будет тяжело [после завершения карьеры]. Я все понимаю. Представляешь, на протяжении всей сознательной жизни я просыпался, тренировался, играл. И в определенный момент у меня это все закончится, надо будет находить какой-то другой путь. Будем идти, искать, а что делать? В 40 лет сидеть на диване и бухать, смотреть телевизор, “Ютуб” — это не вариант. Надо все равно как-то развиваться, что-то делать».

«Надо подучиться, чтобы быть министром спорта»

— Александр Овечкин может стать министром спорта в России?

— На данный момент нет.

— А в перспективе?

— Надо подучиться, чтобы быть министром спорта.

— А тебе будет интересно?

— На данный момент не готов ответить, готов и хочу ли я стать министром. Это тяжело — опять семью не будешь видеть, в разъездах. Лучше я буду к тебе на передачу каждый день ходить.

«Если бы я не любил хоккей, уже бы закончил»

«Пока мне это приносит удовольствие, пока я получаю от этого кайф — смысл заканчивать. Самый сложный период — после отпуска. Ты поиграл в волейбол, сходил в зальчик в свое удовольствие, а выходишь [из отпуска], и нужно бегать кроссы, тягать тяжелые веса, сидеть на диете. И тогда ты думаешь: “Зачем мне это надо, все есть, всего достаточно”. Но 3−4 дня так помучиться — потом входишь в рутину и понимаешь, что все еще любишь это дело. Если бы не любил, я бы уже закончил».

«Если бы не было локаута и пандемии, рекорд Гретцки был бы уже побит».

«Я хочу сыграть 1500 матчей в НХЛ. Не помню, сколько у меня сейчас [1426 в регулярных чемпионатах]. За два сезона можно добить. У меня и так сейчас наибольшее число игр среди российских игроков в НХЛ. Это большое достижение, я считаю. Причем это за один клуб — такое только у меня и у Малыча [Евгения Малкина].



Если бы не было локаута и пандемии, думаю, рекорд Гретцки был бы уже побит. Но, к сожалению, такие моменты случаются. Еще раз хочется выиграть Кубок Стэнли. Не передать словами те эмоции и наслаждение, которые получили мы, наши друзья, семья, болельщики».

Источник: Соцсети

«Я каблук»

— Ты веришь в любовь? Что это такое для тебя?

— То, что ты думаешь о человеке постоянно. Тебе с ним комфортно и нескучно.

— А ты заботливый человек в отношениях?

— Лучше спроси это у Насти. А то она сейчас напишет, скажет: «Ты где?» Я скажу, что у тебя, и тогда она ответит: «Давай заканчивай, мы тебя ждем».

— Убираешь носки за собой?

— Стараюсь.

— А что касается именно ощущений и эмоций, что для тебя любовь?

— Допустим, вот сейчас я ее увижу, и у меня сразу улыбка на лице появится, поцелуй.

— Ты каблук?

— Каблук (смеется).

— А за что ты можешь стать каблуком?

— Да за все, что угодно. Мы сейчас отдыхали в Турции. Сидим с другом, он говорит: «Ты знаешь, Саш, я каблук». Я ему: «Ты знаешь, я тоже каблук». И вот два каблука сидят, а напротив наши жены.

— А ты что-нибудь отвоевал для себя, на что посягать она не может?

— Допустим, выпить пиво с друзьями и посмотреть футбол. Больше мне ничего не надо, у меня все есть. Могу пойти погулять… С ней (смеется).

— А ты можешь загулять на неделю, когда кончился сезон?

— Нет. У меня встречи, дела какие-то есть. Забухать мы еще успеем.

— У тебя же дети американцами становятся, правильно?

— У них американское и русское гражданства.

— Ментально…

— Ментально они русские. Они в русскую школу там ходят. Я не представляю, чтобы мы разговаривали на русском, а дети — на английском. Это как-то неправильно, я считаю. Даже у американцев, которые приезжают сюда с семьями, дети ходят не в русские, а в американские школы. Почему мы должны ходить в американскую школу?

— Ты бы хотел, чтобы оба сына стали хоккеистами?

— Я не хочу заставлять. Сережа любит хоккей, прям обожает. Илюша только встал на хоккей. Что будет — посмотрим. Сережа сам хочет с самого детства — клюшка, шайба, клюшка, шайба.

У Илюши больше машинки, динозаврики. Сейчас уже сам сказал, что хочет тренироваться: «Пап, ты мне обещал — вези». Ну обещал — вчера ходил, катался.

— Сансара, да.

— Да.

«Если бы у меня было $100 млн, я бы сейчас отдыхал, пил пиво»

— Строю новый дом, в Подмосковье. Надеюсь, в следующем году переедем. Нормальный маленький домик. Я не буду говорить, сколько метров. Зачем это знать. Приглашу тебя в гости. Камеру оставишь за пределами дома (смеется).

— На какую сумму у Александра Овечкина сейчас активов и денег?

— Я даже не знаю.

— Это больше $100 млн?

— Нет, конечно. А как? Там же налоги. Если бы у меня было 100 миллионов, я бы сейчас отдыхал, пил пиво.

— Ты инвестируешь в недвижимость?

— Да.

— В американскую или российскую?

— В нашу, конечно. Мы купили квартиру в Майами четыре года назад, у меня дом в Вашингтоне. Если бы я там планировал жить, то инвестировал и покупал бы там. А в России и для себя, и для инвестиций.

Что Овечкин думает об Олимпиаде?

— Столько было моментов, столько было возможностей, и, к сожалению, медали нет… Очень рад за ребят, когда выиграли олимпийское золото, молодцы. Но, к сожалению, меня там не было, поэтому…

— А это в теории возможно в твоей карьере сейчас?

— В теории да, но видишь, что сейчас происходит с нашей сборной. Не допускают ни на чемпионаты мира, ни на Олимпиаду, поэтому не знаю, как это все произойдет.

У Овечкина есть любимая команда, кроме «Вашингтона»

«Мне нравится “Тампа” — у них комбинационный хоккей. Все в пас играют, смотреть приятно. “Эдмонтон” мне нравится. Но опять же — все зависит от игроков».

Что Овечкин говорит о разнице между Россией и Америкой

«[В США] менталитет другой, у них совсем другие правила. Возьмем вождение автомобиля: [если полоса налево], они все встанут в эту полосу, хотя можно ехать прямо. Представляешь, что было бы у нас. Там люди живут по правилам: им сказали идти прямо — они пойдут прямо, а не налево или направо.



У каждого свой менталитет, своя голова. Когда я сюда приезжаю, то здесь совсем другой мир. Я здесь кайфую просто, и моя жена тоже. Там мне тоже очень хорошо, у меня там много друзей-американцев. Мне комфортно с ними в общении.



Когда я только преодолевал языковой барьер, мне было тяжеловато общаться, потому что я не понимал их шуток, что они от меня хотят. Со временем я подучил английский язык, и мне стало легче.



Непонятные шутки? У них определенное чувство юмора, другое. Что говорить — разные нации. Иногда не понимаю там. Переспрашиваю: “А что здесь такого смешного”. Мне начинают рассказывать, тогда до меня доходит — и я посмеюсь».

«В США культура болельщиков другая. Они приходят семьями, покупают колу, пиво, все сидят, наслаждаются, болеют. В России фан-сектор — такого там нет. Есть на футболе, конечно же, Месси когда играет, там они за воротами стоят, барабаны. В хоккее такого нет. Здесь у нас везде барабаны, шарфы. В США — маечки, кепочки, бокал пива, может быть, виски, у детей попкорн, кола и сок».

Что Путин подарил Овечкину на свадьбу?

— На свадьбе тебе позвонил Владимир Владимирович Путин, и тебе что-то вынесли, подарили.

— Это подарили сервиз.

— Блин, я думал, там деньги.

— Не. Было бы неплохо, кстати (смеется). Волнительный момент был, когда он позвонил. Свадьба прикольная была".

Источник: Соцсети

Кого Овечкин выбирает между Роналду и Месси?

— Конечно, Месси. С самого начала, когда он пришел в «Барселону», я сказал: «Все, это мой любимый игрок».

— Из-за человечности? Или из-за спортивных достижений?

— Из-за спортивных достижений. Я его не знаю как человека. Мне нравится, что Месси делает с мячом. Да, у Роналду скорость, удар. Думаю, большинство футболистов тоже выберут Месси.

О чем мечтает Овечкин?