Овечкин вернется в Россию после окончания карьеры: «Здесь все наши друзья и родственники. Скучаем, когда заканчивается сезон, хотим сразу лететь домой»
Действующее соглашение 38-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитано до 2026 года.
Действующее соглашение 38-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитано до 2026 года.
— После окончания карьеры ты не будешь жить в Америке?
— Нет.
— Потому что тебя не будет ничего держать там?
— В России все мои друзья, родственники, Настины тоже родственники здесь. Мне комфортнее находиться в России на данный момент, чем там.
У нас заканчивается сезон, и мы хотим сразу полететь домой, потому что скучаем по дому, по семье, по друзьям, — сказал Александр Овечкин.
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