Овечкин вернется в Россию после окончания карьеры: «Здесь все наши друзья и родственники. Скучаем, когда заканчивается сезон, хотим сразу лететь домой» | Источник: Sports.Ru

— После окончания карьеры ты не будешь жить в Америке?

— Нет.

— Потому что тебя не будет ничего держать там?

— В России все мои друзья, родственники, Настины тоже родственники здесь. Мне комфортнее находиться в России на данный момент, чем там.

У нас заканчивается сезон, и мы хотим сразу полететь домой, потому что скучаем по дому, по семье, по друзьям, — сказал Александр Овечкин.

Александр Овечкин: «Люблю пиво, в основном светлое, оно расслабляет, снимает напряжение, две-три баночки после игры — полезно. Не представляю себя непьющим человеком».

Овечкин о том, что хоккеисты считают футболистов пусси-боями: «Не нравится, что они падают и корчатся, но у каждого своя роль в футболе. У Месси, Роналду, Златана — разные стили».