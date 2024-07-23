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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин вернется в Россию после окончания карьеры: «Здесь все наши друзья и родственники. Скучаем, когда заканчивается сезон, хотим сразу лететь домой»

Действующее соглашение 38-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитано до 2026 года.

Овечкин вернется в Россию после окончания карьеры: «Здесь все наши друзья и родственники. Скучаем, когда заканчивается сезон, хотим сразу лететь домой» | Источник: Sports.Ru

— После окончания карьеры ты не будешь жить в Америке?

— Нет.

— Потому что тебя не будет ничего держать там?

— В России все мои друзья, родственники, Настины тоже родственники здесь. Мне комфортнее находиться в России на данный момент, чем там.

У нас заканчивается сезон, и мы хотим сразу полететь домой, потому что скучаем по дому, по семье, по друзьям, — сказал Александр Овечкин.

Александр Овечкин: «Люблю пиво, в основном светлое, оно расслабляет, снимает напряжение, две-три баночки после игры — полезно. Не представляю себя непьющим человеком».

Овечкин о том, что хоккеисты считают футболистов пусси-боями: «Не нравится, что они падают и корчатся, но у каждого своя роль в футболе. У Месси, Роналду, Златана — разные стили».

Овечкин о звонке от Путина на свадьбе: «Волнительный момент был. Подарили очень красивый сервиз».

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