Овечкин о США и России: «Там люди живут по правилам. Я кайфую в РФ, здесь другой мир. Там мне тоже хорошо, но до сих пор иногда не понимаю шутки» | Источник: Sports.Ru

— Нет, менталитет совсем другой, совсем другие правила.

Возьмем вождение автомобиля. Есть три линии, если они знают, что по левой линии поворот налево, то они все встанут в две линии, а та будет стоять пустая, хотя там можно проехать. Представляешь, что у нас было бы, что устроили бы?

Там люди живут по правилам. Им сказали идти прямо, они и пойдут прямо.

Когда я приезжаю сюда, здесь совсем другой мир. Я здесь кайфую, моя жена тоже кайфует. Но там мне тоже хорошо, там у меня очень много друзей.

— Тебе в общении с американцами комфортно?

— Да.

— Через сколько тебе стало нормально с ними в общении?

— Когда я только преодолел языковой барьер, было тяжеловато общаться. Я не понимал шуток, чего они от меня хотят. Со временем я подучил язык, и стало получше.

— Тебе удается переключаться? Быть русским и понимать шутки здесь и американцем там?

— У них определенное чувство юмора, я до сих пор иногда не понимаю шутки. Приходится переспрашивать, что здесь такого смешного. Когда они объясняют, до меня доходит, и я посмеюсь, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин о покушении на Трампа: «Тупость. Не понимаю, как можно убить человека. У меня все друзья — республиканцы, ни одного демократа не знаю».

Овечкин вернется в Россию после окончания карьеры: «Здесь все наши друзья и родственники. Скучаем, когда заканчивается сезон, хотим сразу лететь домой».