Овечкин о США и России: «Там люди живут по правилам. Я кайфую в РФ, здесь другой мир. Там мне тоже хорошо, но до сих пор иногда не понимаю шутки»
— Получилось ли у тебя преодолеть пропасть в менталитете между русскими и американцами?
— Получилось ли у тебя преодолеть пропасть в менталитете между русскими и американцами?
— Нет, менталитет совсем другой, совсем другие правила.
Возьмем вождение автомобиля. Есть три линии, если они знают, что по левой линии поворот налево, то они все встанут в две линии, а та будет стоять пустая, хотя там можно проехать. Представляешь, что у нас было бы, что устроили бы?
Там люди живут по правилам. Им сказали идти прямо, они и пойдут прямо.
Когда я приезжаю сюда, здесь совсем другой мир. Я здесь кайфую, моя жена тоже кайфует. Но там мне тоже хорошо, там у меня очень много друзей.
— Тебе в общении с американцами комфортно?
— Да.
— Через сколько тебе стало нормально с ними в общении?
— Когда я только преодолел языковой барьер, было тяжеловато общаться. Я не понимал шуток, чего они от меня хотят. Со временем я подучил язык, и стало получше.
— Тебе удается переключаться? Быть русским и понимать шутки здесь и американцем там?
— У них определенное чувство юмора, я до сих пор иногда не понимаю шутки. Приходится переспрашивать, что здесь такого смешного. Когда они объясняют, до меня доходит, и я посмеюсь, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о покушении на Трампа: «Тупость. Не понимаю, как можно убить человека. У меня все друзья — республиканцы, ни одного демократа не знаю».
Овечкин вернется в Россию после окончания карьеры: «Здесь все наши друзья и родственники. Скучаем, когда заканчивается сезон, хотим сразу лететь домой».
Овечкин о том, что хоккеисты считают футболистов пусси-боями: «Не нравится, что они падают и корчатся, но у каждого своя роль в футболе. У Месси, Роналду, Златана — разные стили».