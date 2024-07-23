У Овечкина нет 100 млн долларов: «Меньше, там же налоги. Было бы 100 — я бы где-нибудь отдыхал и пил пиво, а не воду»

— Пострадало много ценного. Во-первых, коллекция клюшек, несколько из них пострадали. У кого-то дома висят картины, а у меня висели все майки с рекордами, мы их отдали на реставрацию. Я очень сильно переживал.

Причем сломался маленький кран — и прорвало. А никого дома не было.

— Удалось восстановить дом?

— Да, страховка все восстановила, и мы вернулись в этот дом.

— В сухом остатке свободных денег и активов у Александра Овечкина на какую сумму?

— Даже не знаю, надо финансисту позвонить.

— Это больше 100 миллионов долларов?

— Нет, конечно, меньше. Если все взять — там же налоги. Финансисты помогают, но, положил ты, допустим, 100 долларов под 10 процентов — и это еще хорошо, если 10 процентов. Там же сейчас все вверх-вниз идет.

Какие 100 миллионов? Были бы 100 миллионов — я бы здесь сейчас не сидел, а где-нибудь отдыхал бы, пил пиво, а не воду, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин о США и России: «Там люди живут по правилам. Я кайфую в РФ, здесь другой мир. Там мне тоже хорошо, но до сих пор иногда не понимаю шутки».

Овечкин о покушении на Трампа: «Тупость. Не понимаю, как можно убить человека. У меня все друзья — республиканцы, ни одного демократа не знаю».